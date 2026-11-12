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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انخفاض تكاليف الشحن يعزز مشتريات الصين من النفط البرازيلي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أمنية رشاد الجلوي

اتجهت شركات التكرير الصينية المستقلة إلى زيادة مشترياتها من النفط الخام البرازيلي، بعدما أسهم تراجع تكاليف الشحن في تحسين الجدوى الاقتصادية لاستيراده، بالتزامن مع مساعي تلك الشركات للاستفادة من حصص الاستيراد السنوية المتبقية قبل نهاية العام.

ونقلت تقارير عن متعاملين في سوق النفط أن شركات التكرير الصينية أبرمت صفقات لشراء ملايين البراميل من الخام البرازيلي خلال الفترة الأخيرة، مستفيدة من انخفاض أسعار الشحن الذي جعل الإمدادات القادمة من مناطق بعيدة أكثر جاذبية.

وفي إحدى الصفقات، باعت شركة «توتسا» نحو 1.9 مليون برميل من خامي «سورورو» و«سيبيا» البرازيليين إلى شركة «جيناو كيميكال»، على أن يتم التسليم في أواخر ديسمبر المقبل، بعلاوة سعرية تبلغ نحو 20 دولارا للبرميل فوق سعر خام برنت في بورصة إنتركونتننتال لعقود فبراير.

كما اشترت شركة التكرير الصينية، التي تتخذ من مقاطعة هوبي مقرا لها، مليون برميل من خام البصرة المتوسط العراقي من شركة «ميركوريا» الأسبوع الماضي، بعلاوة تقارب 13 دولارا للبرميل فوق سعر خام برنت لعقود فبراير، مع التسليم خلال ديسمبر.

وفي صفقة أخرى، باعت «توتسا» نحو 900 ألف برميل من خام «سورورو» البرازيلي إلى شركة «هوالونغ»، للتسليم في نهاية ديسمبر، بعلاوة سعرية تقدر بنحو 16 دولارا للبرميل مقارنة بخام برنت.

وبحسب المتعاملين، تراجعت أسعار النفط الخام البرازيلي والأفريقي نتيجة ضعف الطلب، في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف الشحن خلال الفترة الماضية، فيما دفع استمرار ارتفاع أسعار الخام الروسي «إسبو» شركات التكرير المستقلة في الصين إلى البحث عن بدائل من مصادر أبعد جغرافيا.

وعادة ما تحجم الشركات العاملة في تجارة النفط عن التعليق على تفاصيل معاملاتها التجارية.

شركات التكرير الصينية المستقلة النفط الخام البرازيلي تكاليف الشحن تحسين الجدوى الاقتصادية بورصة إنتركونتننتال شركة «هوالونغ»

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