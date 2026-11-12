رفع 715 طنًا من المخلفات والتراكمات خلال حملات النظافة بمراكز ومدن وأحياء الغربية .. صور

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية في تكثيف حملات النظافة ورفع بؤر المخلفات والتراكمات، حيث شهدت الحملات رفع 715 طنًا بمختلف المراكز والمدن والأحياء، في إطار الحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري.

توجيهات محافظ الغربية

وجاءت أكبر كميات الرفع بحي أول المحلة الكبرى بواقع 120 طنًا، ومركز كفر الزيات 110 أطنان، فيما سجل كل من مركز طنطا وحي ثان طنطا ومركزي سمنود وقطور 60 طنًا لكل منها، وحي ثان المحلة الكبرى 50 طنًا.

تحسين خدمات المواطنين

وشملت الأعمال رفع 45 طنًا بحي أول طنطا، و40 طنًا بكل من مراكز زفتى والسنطة وبسيون، و30 طنًا بمركز المحلة الكبرى.

تكثيف أعمال النظافة

وأكد المحافظ استمرار تكثيف أعمال النظافة بجميع المراكز والمدن والأحياء، مع المتابعة اليومية لجهود رفع المخلفات والتعامل السريع مع أي تجمعات، بما يضمن الحفاظ على بيئة نظيفة وتقديم خدمات أفضل لأهالينا.