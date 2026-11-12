قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد : ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة
إعلام إسرائيلي: ليبرمان يرفض عرض تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو ويتمسك بدعم «إيزنكوت» لتشكيل الحكومة المقبلة
الرئيس السيسي يوجه بتأسيس منظومة وطنية متكاملة للوعي.. وإحياء الدور الحضاري للوقف وتطوير الخطاب الديني
4 وفيات و12 إصابة.. إنهيار مبني في بروكلين الأمريكية
الدولار يرتفع فجأة في البنوك .. وأعلى سعر للشراء في هذا البنك
لسوء النتائج.. مانشستر يونايتد يعلن إقالة مايكل كاريك
الأرصاد: درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية.. وسقوط أمطار على عدة مناطق
تراجع أسعار السلع الغذائية اليوم بالأسواق.. وانخفاض في كرتونة البيض
شوبير يكشف حقيقة تقدم شيكو بانزا وعدي الدباغ بشكاوى ضد الزمالك
توضيح عاجل من التعليم بشأن مشاريع “طلاب 2 بكالوريا” وطريقة تقييمها
هل يحق للطالب الراسب في 2 ثانوي الالتحاق بنظام البكالوريا؟..التعليم تحسم الجدل
الكاف يفتح باب الترشيح للدول لاستضافة 3 نسخ جديدة من أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكثيف حملات التوعية بمدارس الغربية للوقاية من مخاطر المخدرات والتدخين

مبادرة توعوية بالغربية
مبادرة توعوية بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية جهود مديرية التربية والتعليم في تنفيذ الندوات التوعوية بالمدارس، لنشر الوعي بين الطلاب والطالبات بمخاطر المخدرات والتدخين، وتعريفهم بسبل الوقاية منها، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار مبادرة «بوعينا بنطور بلدنا».

وشهدت مدرسة الشهيد الرائد وائل إبراهيم المر الإعدادية بنات بإدارة سمنود التعليمية، تنفيذ ندوة بعنوان «الوقاية من المخدرات والتدخين في المدارس»، استهدفت 30 طالبة، وحاضرت خلالها الأستاذة ياسمين ناصف، مسؤول التوعية والإرشاد بصندوق مكافحة وعلاج المخدرات والتدخين.

تحرك تنفيذي عاجل 

وتناولت الندوة أنواع المخدرات والمواد المخدرة المستحدثة، وأضرار التعاطي والإدمان والتدخين، إلى جانب التعريف بأساليب الوقاية وتجنب الوقوع في هذه السلوكيات، مع فتح باب الحوار أمام الطالبات للإجابة عن استفساراتهن وتساؤلاتهن.

وتأتي هذه الندوات في إطار جهود المحافظة لنشر الوعي بين النشء، وتعزيز دور المدرسة في بناء شخصية واعية قادرة على اتخاذ القرارات الصحيحة، وحماية أبنائنا من المخاطر التي تهدد صحتهم ومستقبلهم.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات تحسين خدمات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

عمر مرموش

يتبقى صلاح والشناوي ومنعم.. مرموش يتواصل مع حسام وإبراهيم ويوجه لهما رسالة شكر|خاص

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

حسام حسن

المنتخب ليس حقل تجارب.. حلمي طولان يكشف أسباب رحيل حسام حسن

النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي

برلماني تونسي يقارن مصر ببلاده: كيف تصدّر لنا الطماطم وسكانها 110 ملايين؟

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

ترشيحاتنا

لينك آند كو 900L الجديدة

تشبه رنج روفر.. شاهد| لينك آند كو تكشف عن 900L

سر الدائرة الزرقاء بجوار الساعة في «آيفون»

هل هاتفك في خطر؟.. سر الدائرة الزرقاء بجوار الساعة في آيفون

تطبيق اتساب

وداعا للتصميم التقليدي.. واتساب بمظهر جديد كليا| إليك التفاصيل كامبة

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

فستان أبيض منفوش.. إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد