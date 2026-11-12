تكثيف حملات التوعية بمدارس الغربية للوقاية من مخاطر المخدرات والتدخين

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية جهود مديرية التربية والتعليم في تنفيذ الندوات التوعوية بالمدارس، لنشر الوعي بين الطلاب والطالبات بمخاطر المخدرات والتدخين، وتعريفهم بسبل الوقاية منها، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار مبادرة «بوعينا بنطور بلدنا».

وشهدت مدرسة الشهيد الرائد وائل إبراهيم المر الإعدادية بنات بإدارة سمنود التعليمية، تنفيذ ندوة بعنوان «الوقاية من المخدرات والتدخين في المدارس»، استهدفت 30 طالبة، وحاضرت خلالها الأستاذة ياسمين ناصف، مسؤول التوعية والإرشاد بصندوق مكافحة وعلاج المخدرات والتدخين.

تحرك تنفيذي عاجل

وتناولت الندوة أنواع المخدرات والمواد المخدرة المستحدثة، وأضرار التعاطي والإدمان والتدخين، إلى جانب التعريف بأساليب الوقاية وتجنب الوقوع في هذه السلوكيات، مع فتح باب الحوار أمام الطالبات للإجابة عن استفساراتهن وتساؤلاتهن.

وتأتي هذه الندوات في إطار جهود المحافظة لنشر الوعي بين النشء، وتعزيز دور المدرسة في بناء شخصية واعية قادرة على اتخاذ القرارات الصحيحة، وحماية أبنائنا من المخاطر التي تهدد صحتهم ومستقبلهم.