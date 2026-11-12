قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدادات قوية.. منتخب مصر 2007 يواجه تنزانيا وديًا لأمم إفريقيا للشباب
من سوهاج إلى أبيدوس .. 39 سائحًا ينتظرون تعويم باخرة «مصر» بعد شحوطها بالنيل
الإمام الطيب: الكفاءة والجدارة معيار تولي المناصب القيادية بالأزهر.. ولا مكان للمحاباة والوساطة
التفويل بالملصق| كيفية استخراج "الملصق الإلكتروني" للسيارة.. الخطوات والرسوم
جهود مكثفة ومستمرة لتعويم باخرة سياحية تقل 39 سائحاً أجنبياً بعد شحوطها في النيل بسوهاج
إطلاق برامج للجراحة بمساعدة الروبوت في المستشفيات المصرية
مدحت العدل في محاضرة بمهرجان القاهرة السينمائي: شبرا علمتني منطق الاختلاف.. و«الأب الروحي» من أنجح الأفلام فنيًا ونقديًا وجماهيريًا
الالتهاب الرئوي خطر يهدد الأطفال وكبار السن.. أعراض تستدعي التدخل الفوري
إعلام الاحتلال: ليبرمان يرفض عرضا من الليكود للانضمام لحكومة وحدة برئاسة نتنياهو
رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة اجتماع مُخصّص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي
الذهب ينهار في مصر تزامنا مع الانخفاض العالمي.. وعيار 21 يتراجع إلى 6000 جنيه
البحرية البريطانية: بلاغ عن جرحى إثر إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في الخليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تضامن الغربية: دعم شامل لتمكين دارسي فصول محو الأمية تعليميا واقتصاديا

تضامن الاجتماعي بالغربية
تضامن الاجتماعي بالغربية
الغربية أحمد علي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية اليوم عن تقديم دعم شامل لعدد (61) مواطناً من الدارسين بفصول محو الأمية تحت رعاية جمعية الأورمان، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، وبالتنسيق والتعاون الكامل مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

توجيهات تضامن الغربية 

وجاء ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة للحد من الأمية وتوفير التمكين التعليمي للأسر الأولى بالرعاية، وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 لبناء الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وتضمن الدعم المقدم صرف بدل انتقالات دورية للمواطنين؛ لتشجيعهم على الانتظام في الحضور والاستمرار في رحلتهم التعليمية، إلى جانب توزيع وجبات غذائية متكاملة عليهم خلال أيام الدراسة؛ لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل أسرهم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة ومحفزة تضمن استمرارهم حتى نجاحهم واجتيازهم اختبارات محو الأمية، فضلاً عن تقديم مساعدات موسمية شملت توزيع اللحوم والبطاطين وكراتين المواد الغذائية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الجمعية والدولة على الاستثمار في العنصر البشري وتقديم الدعم الكامل للدارسين بفصول محو الأمية، مشيراً إلى أن تقديم البدلات المالية والوجبات الغذائية يهدف بالأساس إلى توفير بيئة تعليمية بيئة محفزة تساعدهم على الاستمرار والانتظام في الدراسة دون حوادث أو عوائق مادية.

رفع كفاءة الخدمات 

وأضاف شعبان أن الجمعية تعمل يداً بيد مع الأجهزة التنفيذية ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لتقديم حزم متكاملة من الرعاية والتمكين للأسر الأولى بالرعاية، وصولاً إلى مجتمع خالٍ من الأمية ومتمكن اقتصادياً واجتماعياً.

دعم البرامج والمبادرات الاجتماعية 

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان تواصل تنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات المجتمعية التي تستهدف التمكين التعليمي والاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، ولا تقتصر جهودها على دعم فصول محو الأمية فحسب، بل تمتد لتشمل كفالة الطلاب الأيتام، وتوزيع الحقائب والمستلزمات المدرسية، وتطوير البنية التحتية لعدد من المدارس والمؤسسات التعليمية في مختلف المحافظات.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات تحسين خدمات تضامن الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي

برلماني تونسي يقارن مصر ببلاده: كيف تصدّر لنا الطماطم وسكانها 110 ملايين؟

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

وزير الحرب الأمريكي

بسبب ضحكات مرتفعة.. حارس قبر الجندي المجهول يوبخ وزير الحرب الأمريكي

دعاء بعد صلاة الفجر لطلب الرزق

دعاء بعد صلاة الفجر لطلب الرزق.. أدعية للبركة وسعة المال وقضاء الحوائج

ترشيحاتنا

اجتماع شيخ الأزهر مع القيادات

لتوحيد خطاب المؤسسة.. شيخ الأزهر يكلف المركز الإعلامي بمسئولية النشر لجميع القطاعات

فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف خلال، اجتماعًا طارئًا بقيادات الأزهر

شيخ الأزهر يوجه بإعداد 10 كوادر شابة مؤهلة للقيادة في كل قطاع

فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف خلال اجتماعًا طارئًا بقيادات الأزهر

شيخ الأزهر يصدر 8 قرارات عاجلة لتطوير العمل وتمكين الكفاءات الشاب ة من تولي المناصب القيادية

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد