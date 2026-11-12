تضامن الغربية: دعم شامل لتمكين دارسي فصول محو الأمية تعليميا واقتصاديا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية اليوم عن تقديم دعم شامل لعدد (61) مواطناً من الدارسين بفصول محو الأمية تحت رعاية جمعية الأورمان، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، وبالتنسيق والتعاون الكامل مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

توجيهات تضامن الغربية

وجاء ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة للحد من الأمية وتوفير التمكين التعليمي للأسر الأولى بالرعاية، وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 لبناء الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وتضمن الدعم المقدم صرف بدل انتقالات دورية للمواطنين؛ لتشجيعهم على الانتظام في الحضور والاستمرار في رحلتهم التعليمية، إلى جانب توزيع وجبات غذائية متكاملة عليهم خلال أيام الدراسة؛ لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل أسرهم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة ومحفزة تضمن استمرارهم حتى نجاحهم واجتيازهم اختبارات محو الأمية، فضلاً عن تقديم مساعدات موسمية شملت توزيع اللحوم والبطاطين وكراتين المواد الغذائية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الجمعية والدولة على الاستثمار في العنصر البشري وتقديم الدعم الكامل للدارسين بفصول محو الأمية، مشيراً إلى أن تقديم البدلات المالية والوجبات الغذائية يهدف بالأساس إلى توفير بيئة تعليمية بيئة محفزة تساعدهم على الاستمرار والانتظام في الدراسة دون حوادث أو عوائق مادية.

رفع كفاءة الخدمات

وأضاف شعبان أن الجمعية تعمل يداً بيد مع الأجهزة التنفيذية ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لتقديم حزم متكاملة من الرعاية والتمكين للأسر الأولى بالرعاية، وصولاً إلى مجتمع خالٍ من الأمية ومتمكن اقتصادياً واجتماعياً.

دعم البرامج والمبادرات الاجتماعية

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان تواصل تنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات المجتمعية التي تستهدف التمكين التعليمي والاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، ولا تقتصر جهودها على دعم فصول محو الأمية فحسب، بل تمتد لتشمل كفالة الطلاب الأيتام، وتوزيع الحقائب والمستلزمات المدرسية، وتطوير البنية التحتية لعدد من المدارس والمؤسسات التعليمية في مختلف المحافظات.