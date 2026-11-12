محافظ الغربية: تكثيف الرقابة على المخابز لضمان الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية

أسفرت الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية المدعمة بمحافظة الغربية عن تحرير 56 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت بندر المحلة الكبرى وقرية محلة أبو علي، ومراكز زفتى وكفر الزيات وقطور وطنطا، وذلك في إطار متابعة انتظام العمل بالمخابز والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للأوزان والمواصفات المقررة.

حملات تموينية

وتابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملة التي استهدفت قرية محلة أبو علي ومنطقتي شارع المستشار وأبو راضي ببندر المحلة الكبرى.

وأسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية شملت نقص وزن الخبز بمقادير تراوحت بين 7 و19 جرامًا، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود لوحة تشغيل، إلى جانب 7 محاضر لمخالفات اشتراطات سلامة الغذاء، بإجمالي 13 محضرًا.

كما أسفرت الحملات التموينية بمركز زفتى عن 6 محاضر، وكفر الزيات عن 14 محضرًا، وقطور عن 8 محاضر، ومركز طنطا عن 15 محضرًا، تنوعت بين نقص الوزن والتصرف في الدقيق المدعم وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون أو وجود ميزان أو لوحة تشغيل، وعدم نظافة أدوات العجين، فضلًا عن مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار بالمخابز السياحية.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات المفاجئة والمرور الدوري على المخابز، للتأكد من انتظام العمل وإنتاج الخبز بالأوزان والمواصفات القانونية، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان حصولهم على رغيف خبز جيد.