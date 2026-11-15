أرسين فينجر يقرر عدم الترشح لرئاسة الفيفا

قرر المدير الفني السابق لنادي أرسنال أرسين فينجر، اليوم الأحد، عدم الترشح ضد جياني إنفانتينو في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

يُذكر أن موقف إنفانتينو، الرئيس الحالي للاتحاد الدولي، قد تعرض لأزمة حادة إثر موجة من الانتقادات التي أثارتها خطته -التي باءت بالفشل- لبيع حصص تجارية في بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وكان من الممكن أن يحظى فينجر -الذي يشغل حالياً منصب رئيس التطوير العالمي في الفيفا- بدعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي قاد المعارضة ضد إنفانتينو.

وأمس السبت، ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أنه من غير المرجح أن يتحدى فينجر رئيسه في الفيفا.