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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرسين فينجر يقرر عدم الترشح لرئاسة الفيفا

أرسين فينجر
أرسين فينجر
أ ش أ

قرر المدير الفني السابق لنادي أرسنال أرسين فينجر، اليوم الأحد، عدم الترشح ضد جياني إنفانتينو في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

يُذكر أن موقف إنفانتينو، الرئيس الحالي للاتحاد الدولي، قد تعرض لأزمة حادة إثر موجة من الانتقادات التي أثارتها خطته -التي باءت بالفشل- لبيع حصص تجارية في بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وكان من الممكن أن يحظى فينجر -الذي يشغل حالياً منصب رئيس التطوير العالمي في الفيفا- بدعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي قاد المعارضة ضد إنفانتينو.

وأمس السبت، ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أنه من غير المرجح أن يتحدى فينجر رئيسه في الفيفا.

المدير الفني السابق نادي أرسنال أرسين فينجر فيفا

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