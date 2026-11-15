هالاند يعادل رقمًا تاريخيًا غير مسبوق لمولر بعد 52 عاما

دخل النجم النرويجي إيرلينج هالاند تاريخ كرة القدم الأوروبية، بعدما عادل إنجاز الأسطورة الألمانية جيرد مولر بتسجيل 66 هدفًا في أول 60 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

وحقق مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي هذا الرقم خلال الفوز على ويلز بنتيجة 3-1، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ولم يكتفِ هالاند بالتسجيل، بل صنع هدفًا لزميله أندرياس شيلديروب، قبل أن يضيف الهدف الثالث من ركلة جزاء.

وبذلك رفع رصيده الدولي إلى 66 هدفًا و9 تمريرات حاسمة خلال 60 مباراة، معادلاً رقمًا يعود إلى عام 1974.

ويحتل منتخب النرويج المركز الثالث برصيد 6 نقاط في المجموعة الرابعة، فيما يأتي منتخب ويلز في المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط.