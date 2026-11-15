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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسماء صابر تحصد المركز الثاني عالميا بابتكار حزام ذكي لحماية الأطفال بعد تجربة اختطاف شقيقتها

الحياه اليوم
الحياه اليوم

أعربت الطالبة أسماء صابر، المقيدة بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، عن فخرها بحصد المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة «IEEE SS12» الدولية، التي أقيمت في ماليزيا، وذلك عن مشروعها الابتكاري «Smart Guardian Belt» (حزام الأمان الذكي للأطفال).

وأوضحت، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن الابتكار يهدف إلى مساعدة أولياء الأمور على متابعة تحركات أطفالهم ومراقبتهم عن بُعد أثناء ممارسة الأنشطة واللعب بأمان، دون تقييد حريتهم.

حادثة اختطاف تلهم فكرة المشروع

وكشفت أسماء صابر أن الدافع وراء هذا الابتكار نبع من تجربة إنسانية مؤلمة عاشتها أسرتها خلال طفولتها، حين تعرضت شقيقتها الصغرى لحادثة اختطاف، واختفت لمدة يوم كامل قبل العثور عليها.

وأشارت إلى أن مشاعر الرعب والقلق التي عاشتها العائلة آنذاك ظلت محفورة في ذاكرتها، لتكون الشرارة التي ألهمتها لاحقًا التفكير في ابتكار وسيلة تكنولوجية تمنح الآباء والأمهات راحة البال، وتضمن إمكانية متابعة أطفالهم وتحديد أماكنهم، حتى وإن كانوا بعيدين عنهم، سواء في الحضانة أو أماكن اللعب.

آلية عمل الحزام ودعم أطفال التوحد

وأوضحت الطالبة أن الابتكار مخصص للفئة العمرية من 3 إلى 6 سنوات، ويتميز بملاءمته لأطفال التوحد والمصابين بمتلازمة فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD).

وعن الجانب التقني، ذكرت أن الحزام يتكون من أربعة أنظمة متكاملة، ومرتبطة بـ«بوت» عبر تطبيق «تليجرام»، حيث يتضمن نظام تحديد المواقع (GPS)، الذي يحدد نطاقًا جغرافيًا آمنًا للطفل.

خطف الاطفال الاطفال تحديد المواقع

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