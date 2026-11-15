قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للمرة الثانية.. الفصائل اليمنية تستهدف المدينة المنورة بمسيرة
الوزراء: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه.. وزيادة العلاوة الدورية
الفصائل اليمنية تستهدف محطتين لضخ النفط بمنطقة الرياض
يا واد يا تقيل.. حسين فهمي يرقص بالعصا على أنغام المزمار في مهرجان القاهرة السينمائي
خلال 3 سنوات.. أحمد موسى يكشف خطة زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص
حقوقي فلسطيني: منع الخيام والكرفانات عن غزة يفاقم الكارثة الإنسانية ويدفع نحو التهجير
شديدة الخطورة على الصحة.. هيئة الدواء تحذر من حقنة شهيرة ومنتشرة
مصادر لـ"صدى البلد" تكشف أبرز المرشحين على منصب نواب رئيس الوفد
الأردن يفرج عن إسرائيلي بعد دخوله أراضيها عبر البحر الأحمر
بعد رفعه لـ8500 جنيه.. مشروع قانون اقترح تحديد النفقة بـ25% من الحد الأدنى للأجور
أحمد موسى: 8500 جنيه لا تكفي احتياجات الأسرة.. والمواطنون يستحقون زيادات سنوية في الأجور
خبير اقتصادي: تحسين بيئة الاستثمار وتفعيل برنامج الطروحات فرصة أمام القطاع الخاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خريجو الهندسة.. برلماني يكشف فجوة كبيرة بين أعداد الخريجين وفرص العمل

ايهاب منصور
ايهاب منصور
اخبار توك شو

كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تفاقم مشكلة بطالة المهندسين، مؤكدًا أن الأزمة بدأت منذ نحو 8 سنوات، نتيجة زيادة أعداد الخريجين مقارنة باحتياجات سوق العمل، وهو ما يستدعي إعادة النظر في منظومة التعليم الهندسي وأعداد المقبولين بالكليات والمعاهد.

وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، إنه حصل في عام 2021 على خطاب من وزير التعليم العالي بشأن وقف إصدار أي تصاريح جديدة لإنشاء معاهد هندسية، في إطار التعامل مع أزمة زيادة أعداد الخريجين.

وأوضح أن عدد المهندسين الذين كانوا يتخرجون سنويًا في عام 2021 بلغ نحو 45 ألف مهندس، في حين أن سوق العمل لا يستوعب سوى 25 ألفًا فقط، ما أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين أعداد الخريجين والفرص المتاحة، ووصول معدلات البطالة بين المهندسين إلى مستويات مرتفعة، وفق تقديراته.

سوق العمل لا يستوعب أعداد خريجي الهندسة

وأشار إلى أن كل أسرة تحلم بالتحاق أبنائها بكليات القمة، وعلى رأسها كلية الهندسة، لكن المشكلة تظهر بعد التخرج، عندما يجد الشاب نفسه دون فرصة عمل مناسبة، وقد يضطر إلى البقاء في المنزل بسبب عدم قدرة سوق العمل على استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين.

مطالب بتقليل أعداد المقبولين بكليات الهندسة

وأضاف أنه طالب بأن يكون الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة في الجامعات الخاصة أعلى بنحو 10%، حتى يكون الطالب مؤهلًا أكاديميًا لدراسة المواد الهندسية واستيعاب متطلباتها.

وشدد على أن التعليم الهندسي يحتاج إلى قدرات واستعداد علمي مناسب، إلى جانب ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية، مطالبًا بإجراء دراسة دقيقة لتحديد احتياجات كل كلية وتخصص، وعلى أساسها يتم تحديد أعداد الطلاب المقبولين سنويًا.

واختتم النائب إيهاب منصور تصريحاته بالتأكيد على وجود أزمة حقيقية في بطالة المهندسين، مشيرًا إلى أن خبرته السابقة نقيبًا لمهندسي الجيزة جعلته على دراية بتفاصيل الأزمة والتحديات التي يواجهها خريجو كليات الهندسة في الحصول على فرص عمل مناسبة.

بطالة المهندسين المهندسين كليات الهندسة مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

شكاوى من انتشار "البق" بعدد من مدارس القاهرة

شكاوى من انتشار «البق» بعدد من مدارس القاهرة .. والأهالي يُطالبون المسئولين بسرعة التحرّك

علي ماهر

قرارات جديدة من علي ماهر لفرض الانضباط داخل معسكر منتخب مصر

ام دونا

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2027

جدول امتحانات شهر نوفمبر ..شاهد بدء إعلانه رسمياً في بعض المحافظات

مجلس النواب

ثروة علمية مهدرة.. مطالب برلمانية بكشف خطة الحكومة للاستفادة من حملة الدكتوراه والماجستير

صورة أرشيفية

نزاع على المواشي.. مقتـ.ل أكثر من 50 مدنياً ونزوح سكان عشرات القرى في دارفور

ترشيحاتنا

صلاة المرأة في المنزل

هل يجب على المرأة إقامة الصلاة إذا صلت في بيتها؟.. أمين الإفتاء يوضح

الصلاة

هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة مع القدرة على الوقوف؟.. أمين الفتوى يوضح

لعب البلايستيشن على أموال

ما حكم لعب البلايستيشن على أموال؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد