إلغاء معسكر السعودية بعد إعادة جدولة كأس آسيا

قرر الجهازان الإداري والفني للمنتخب السعودي إلغاء المعسكر الإعدادي الذي كان مقررًا إقامته في مدينة الخبر خلال الفترة من 21 ديسمبر 2026 حتى 3 يناير 2027، بما في ذلك المباراتان الوديتان أمام منتخبي قطر والأردن، المقررتان يومي 27 ديسمبر 2026 و2 يناير 2027 وذلك بعد التنسيق مع المنتخبين القطري والأردني.

يذكر أن المعسكر كان يمثّل المرحلة الأخيرة من برنامج إعداد الأخضر للمشاركة في البطولة القارية، قبل صدور قرار إعادة جدولتها.

وجاء هذا القرار بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإعادة جدولة بطولة كأس آسيا 2027، التي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.