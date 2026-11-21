دافع عمر برادة، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، عن استراتيجية النادي في تغيير المدربين والانتقالات، مؤكدا أن الفريق الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لا يزال ملتزما بالاستقرار على المدى الطويل على الرغم من تغيير ثلاثة مدربين دائمين في أقل من ثلاثة مواسم.

ويقود المدرب الجديد ماوريسيو بوتشيتينو، الذي عُيّن خلفًا لمايكل كاريك الذي أُقيل في وقت سابق من هذا الشهر، فريقه في أول مباراة له ضد ليفربول غدا الأحد، لكن لا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كانت مشاكل مانشستر يونايتد تتجاوز حدود الجهاز الفني.

وأصبح كاريك سابع مدرب دائم يُقال من قبل مانشستر يونايتد منذ اعتزال أليكس فيرجسون بعد أن حقق للنادي لقب الدوري العشرين في عام 2013، وهو أيضا ثالث مدرب يُقال منذ أن أصبح جيم راتكليف مالكا لحصة أقلية في عام 2024.

وقال برادة لشبكة سكاي سبورتس: “إذا فكرت في حقيقة أننا عيّنا ثلاثة مدربين دائمين في أقل من ثلاثة مواسم، فمن الواضح أننا لم نحقق الاستقرار الذي نريده”

وأضاف: “هناك ظروف مختلفة وراء عدم نجاح الأمور مع إريك تن هاج، وروبن أموريم، والآن مايكل، ونحن نتعلم باستمرار، ونسعى دائما للتحسين وفهم أسباب الفشل.”

كما واجهت إدارة يونايتد انتقادات بشأن التعاقدات، حيث شكك المشجعون في استراتيجية بناء الفريق بعد فترة انتقالات صيفية تم خلالها إنفاق حوالي 150 مليون جنيه إسترليني على ضم ثلاثة لاعبين في خط الوسط.

ومع ذلك، ظلت نقاط الضعف الرئيسية دون معالجة، لا سيما في مركز الظهير الأيسر، حيث لم يضف يونايتد مزيدًا من المنافسة على الرغم من سجل إصابات لوك شو البالغ من العمر 31 عامًا وتنافس النادي على أربع بطولات.

دافع برادة عن نهج النادي، قائلاً إن يونايتد سيواصل الاستثمار عندما تظهر فرص مناسبة، لكنه لن يتعرض لضغوط للإفراط في الإنفاق.

واستمر: “نحن في الواقع سعداء باللاعبين الذين اشتريناهم، علينا أن نلتزم بالانضباط علينا شراء اللاعبين المناسبين بالقيمة المناسبة وفي الوقت المناسب.”

وأتم: "لا جدوى من إنفاقنا 40 مليون جنيه إسترليني أو 50 مليون جنيه إسترليني على لاعبين لسنا مقتنعين بأنهم سيضيفون قيمة للفريق.

يحتل فريق يونايتد المركز الثامن عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 8 نقاط.