بيعت خصلة مؤطرة من شعر جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة، في مزاد علني مقابل 4 آلاف دولار، حسب هيئة بي بي سي.

الرئيس الأمريكي جورج واشنطن

ووفقًا لدار ريتشموند للمزادات، التي تولت بيع القطعة، فإن الشعر كان مملوكًا في الأصل لجون جادسبي، الذي استضاف واشنطن عام 1799، قبل وفاته في العام نفسه بفترة وجيزة.

وفي وقت لاحق، حصل جامع مقتنيات يُدعى جون كيه لاتيمر على الخصلة من أحد أحفاد جادسبي.



ولم يُكشف عن هوية المالك الجديد للخصلة.



ولا تُعد عملية البيع التي جرت يوم السبت الأغلى من نوعها لشعر واشنطن في المزادات؛ إذ بيعت ثلاث خصلات يُعتقد أنها قُصّت منه قبيل وفاته أو بعدها، وكانت محفوظة داخل قلادة، مقابل نحو 40 ألف دولار عام 2021.



كان جادسبي أحد سكان بلدة الإسكندرية بولاية فرجينيا، كما كانت تُعرف عام 1799، وقد استضاف واشنطن على مأدبة عشاء قبل وفاته في وقت لاحق من العام نفسه، وفقًا لشهادة أدلت بها حفيدته جوليا تين آيك ماكبلير عام 1928، ونشرتها دار ريتشموند للمزادات على موقعها الإلكتروني.



وذكرت ماكبلير أن جدها حصل على خصلة شعر واشنطن تقديرًا للصداقة والعلاقة التي جمعته به خلال أيامه الأخيرة، وأنه وضعها داخل إطار وعلّقها أسفل صورة للجنرال واشنطن في منزل الأسرة بالعاصمة واشنطن، مضيفة أنها شاهدتها هناك طوال حياتها.



وأشارت دار ريتشموند للمزادات إلى أن جادسبي استضاف احتفاليتي عيد ميلاد واشنطن عامي 1798 و1799.



وكان قاد واشنطن القوات الأمريكية إلى الانتصار على البريطانيين في حرب الاستقلال، وأسهم في صياغة دستور الولايات المتحدة، قبل أن يصبح أول رئيس للبلاد عام 1788.

وتخلى عن منصبه عام 1797، بعد قضائه فترتين رئاسيتين.

وقد جرى الاحتفاظ بعدد من خصلات شعر واشنطن، من بينها ما لا يقل عن 50 عينة محفوظة ضمن مجموعة مقتنيات في منزله السابق ماونت فيرنون، الذي تحول حاليًا إلى متحف.



وذكر مقال منشور على الموقع الإلكتروني لماونت فيرنون أن عرض خصلات شعر الأصدقاء أو الأحباء علنًا بلغ ذروته خلال القرن التاسع عشر، لكنه كان شائعًا منذ فترة طويلة بين العائلات الثرية، مثل عائلة واشنطن.



وإلى جانب خصلات شعره المحفوظة داخل القلادات، حققت مقتنيات أخرى مرتبطة بواشنطن نتائج لافتة في المزادات.



ففي يوليو الماضي، بيعت رسالة موقعة بخط واشنطن تعود إلى عام 1776، يطلب فيها توفير جنود للجيش القاري لمواجهة البريطانيين، مقابل 109 آلاف و800 دولار.