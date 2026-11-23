شنّ الإعلامي أحمد موسى هجومًا حادًا على الجهاز الفني ولاعبي النادي الأهلي، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، معربًا عن استيائه من المستوى الفني الذي ظهر به الفريق طوال المباراة.

وأكد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن الأزمة الحقيقية لا تتعلق بنتيجة اللقاء فقط، وإنما بالأداء الذي وصفه بالمتراجع، مشيرًا إلى غياب الفاعلية الهجومية وضعف التنظيم الدفاعي، إلى جانب عدم ظهور أي بصمة فنية واضحة للفريق داخل الملعب.

وطالب مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بالتدخل العاجل وإعادة تقييم موقف الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة، داعيًا إلى إقالة المدير الفني، في ظل تراجع مستوى الفريق على المستويين الجماعي والفردي، وعدم قدرة اللاعبين على تقديم الأداء المنتظر منهم.

وانتقد موسى أداء الخطوط الثلاثة، معتبرًا أن الدفاع افتقد التماسك، وظهر خط الوسط بعيدًا عن مستواه، بينما لم يشكل الهجوم خطورة حقيقية على مرمى بيراميدز، لافتًا إلى أن الفريق لم يقدم ما يتناسب مع إمكانيات لاعبيه أو طموحات جماهيره.

وأشار إلى أن الخسارة وضعت الأهلي في موقف صعب بجدول ترتيب الدوري، خاصة مع اتساع الفارق بينه وبين بيراميدز إلى 7 نقاط، محذرًا من أن استمرار الوضع الفني الحالي قد يزيد من صعوبة المنافسة على لقب البطولة.

كما استشهد موسى ببعض مشاهد المباراة، من بينها انطلاق مصطفى فتحي بالكرة من منتصف الملعب وتجاوزه لاعبي الأهلي، معتبرًا أن المساحات الواسعة في الخط الخلفي كشفت عن مشكلات دفاعية واضحة تحتاج إلى معالجة سريعة.

واختتم الإعلامي أحمد موسى تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الأهلي لا تنتظر مجرد تحقيق الانتصارات، وإنما تتطلع إلى أداء يعكس شخصية الفريق ومكانته، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات حاسمة من إدارة النادي لتصحيح المسار قبل تفاقم الأزمة.