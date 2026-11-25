قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن أوروبا تعد الخاسر الأكبر من اللقاء الثلاثي الذي جمع الرئيس الأمريكي ونظيريه الروسي والصيني، في ظل تراجع دورها في المشهد الدولي، رغم أنها الطرف الذي يتحمل العبء الأكبر في تمويل الحرب الأوكرانية.

بكين المستفيد الأبرز من انشغال القوى الدولية بالحرب الأوكرانية

وأوضح مسلم، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «المشهد» على فضائية «العاشرة»، مساء الأربعاء، أن الدول الأوروبية فوجئت بتجاهل الولايات المتحدة لها خلال هذا اللقاء، رغم العلاقات والتحالفات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع الجانبين، مشيرًا إلى أن أوروبا أصبحت بعيدة عن التطورات الرئيسية، سواء في الشرق الأوسط أو في الملفات الدولية الأخرى.

وأضاف أن التطورات المتعلقة بالعلاقات الأمريكية الروسية والحرب في أوكرانيا تصب في مصلحة الصين، التي تستفيد من انشغال القوى الدولية بهذه الملفات، بما يتيح لها التركيز على طموحاتها الاستراتيجية.

وأشار مسلم إلى أن الصين قد تكون المتضرر الأكبر من أي اتفاق يتعلق بخفض الأسلحة النووية، لافتًا إلى أن غياب أوروبا عن القضايا الدولية الرئيسية يرتبط بالخلافات التي شهدتها العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة الأوروبيين.

واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن التراجع الأوروبي عن المشهد الدولي لن يستمر على الأرجح خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن تسعى الدول الأوروبية إلى استعادة دورها وموقعها في القضايا والتحولات العالمية.