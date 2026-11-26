أمرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الخميس، بمحاكمة نجم السينما الفرنسي جيرار ديبارديو بتهمة اغتصاب ممثلة شابة طموحة قبل ثماني سنوات.

عقوبة قد تصل إلى 15 عامًا

وفي حال إدانته، قد يواجه ديبارديو عقوبة تصل إلى 15 عامًا في السجن.

ورفعت القضية شارلوت أرنولد، وهي صديقة عائلة ديبارديو، التي ذهبت إلى منزله في باريس مرتين في أغسطس 2018 طلبًا للمساعدة في اقتحام مجال صناعة السينما. وقدمت شكوى في وقت لاحق من ذلك الشهر تتهم ديبارديو باغتصابها خلال الزيارتين.

مسار القضية

وفتحت الشرطة تحقيقًا لكنها أسقطت القضية في العام التالي، مستشهدة بعدم كفاية الأدلة. واستأنف المدعون العامون القضية في عام 2020، بعد أن لجأت أرنولد إلى إجراء قانوني لاستئنافها.

حكم المحكمة: زيارة واحدة فقط

وقضت المحكمة بأن ديبارديو يجب أن يُحاكم على اتهام أرنولد بأنه اغتصبها خلال الزيارة الأولى لمنزله، لكنها لم تأمر بمحاكمته على اتهام أرنولد بأنه اغتصبها أيضًا خلال الزيارة الثانية.

محامية أرنولد: انتصار لها

وقالت كارين دوريو ديبولت، محامية أرنولد، خارج قاعة المحكمة اليوم الخميس: "إنه انتصار لها، بالنظر إلى أن جيرار ديبارديو سيحاكم بتهمة الاغتصاب".

وأضافت: "نحن ننتظر هذه المحاكمة بفارغ الصبر".