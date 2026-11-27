حقق ميلان الإيطالي فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه أولمبياكوس اليوناني، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

ونجح الروسونيري في العودة بالنتيجة بعدما تأخر بهدفين دون رد، ليحقق انتصارًا ثمينًا خارج ملعبه، وينعش آماله في المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

أولمبياكوس يتقدم بهدف عكسي ويضاعف النتيجة

وبدأت المباراة بمحاولات متبادلة من الفريقين، قبل أن ينجح أولمبياكوس في افتتاح التسجيل بالدقيقة 31، بعدما اصطدمت رأسية لورينزو بييرولا بالعارضة، لترتد الكرة وتصطدم بذراع الحارس مايك ماينان وتسكن الشباك بالخطأ.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز الفريق اليوناني تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 49، عن طريق جوتا سيلفا، الذي استغل تمريرة ريمو فرويلر، وسدد الكرة داخل مرمى ميلان.

هاتشينسون يقود عودة ميلان أمام أولمبياكوس

ورفض ميلان الاستسلام، ونجح في تقليص الفارق بالدقيقة 56، بعدما سجل أوماري هاتشينسون هدفًا رائعًا بمجهود فردي، عقب انطلاقة من وسط الملعب ومراوغة أكثر من لاعب قبل تسديد الكرة في الشباك.

وواصل هاتشينسون تألقه، بعدما صنع هدف التعادل لزميله ألفادجو سيسيه في الدقيقة 63، الذي حول عرضيته برأسه إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 71، أكمل ميلان عودته وسجل الهدف الثالث عن طريق كريستيان بوليسيتش، الذي استغل عرضية هاتشينسون وسدد الكرة مباشرة في الشباك، ليمنح الفريق الإيطالي التقدم للمرة الأولى في اللقاء.

وقبل نهاية المباراة، وتحديدًا في الدقيقة 95، اختتم دييجو موريرا رباعية ميلان، بعدما استغل هجمة مرتدة سريعة قادها بوليسيتش، ليؤكد انتصار الروسونيري بنتيجة 4-2.

موقف ميلان وأولمبياكوس في الدوري الأوروبي

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط بعد مرور خمس جولات من مرحلة الدوري، ليعزز حظوظه في المنافسة على التأهل، بعدما حقق انتصاره الثاني في المسابقة.

في المقابل، تجمد رصيد أولمبياكوس عند 10 نقاط، ليتلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، بعدما قدم بداية قوية خلال الجولات السابقة.