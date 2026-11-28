كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة حقيبته التى تحتوى على هاتفه المحمول وبعض متعلقاته الشخصية حال تواجده بأحد المساجد بالقاهرة .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مستخدم الهاتف المحمول المستولى عليه (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدئرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة)، وبمواجهته أقر بتحصله على الهاتف المحمول من "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 20/ سبتمبر الماضى .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





