نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، في توجيه ضربة أمنية حاسمة لتجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية، وذلك عقب إلقاء القبض على شقيقين تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة طهطا، وبحوزتهما سلاح ناري.

أبو عقيل يحكم قبضته

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة طهطا قد أكدت قيام شقيقين بممارسة نشاط إجرامي واسع في ترويج المواد المخدرة، واتخاذهما من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما، مستعينين بسلاح ناري لتأمين تجارتهما وبث الرهبة في نفوس الآخرين.

مأمورية أمنية

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، أعدت مأمورية أمنية مكبرة، قادها الرائد عبدالله أبو عقيل رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، ومعاونه النقيب أحمد أبو حسوب، لاستهداف المتهمين؛ حيث تمكن رجال المباحث من فرض طوق أمني ومحاصرة الشقيقين وضبطهما في عملية اتسمت بالسرعة والحسم دون وقوع أي خسائر.

حشيش وسلاح ناري

وبتفتيش المتهمين ومقر إقامتهما، عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش المعد للترويج، بالإضافة إلى سلاح ناري وذخيرة، ومبلغ مالي من متحصلات البيع.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما غير المشروع، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.