شهد سعر أكبر دولار في مصر مع بدء تعاملات صباح اليوم الجمعة 27-11-2026 على مستوي السوق الرسمية دون تغيير.

تعطل العمل في البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك اعتباراً من صباح اليوم وحتي مساء غدا السبت؛ بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

آخر تحديث لـ أعلى سعر دولار

وسجل آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 54.85 جنيها للشراء و54.95 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار في البنوك

وصل سعر الدولار في الجهاز المصرفي؛ ثباتًا دون تغيير يذكر في البنوك المصرية.

الدولار يتحرك

وسجل سعر الدولار في البنوك مقدار 37 قرشًا على أساس أسبوعي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري54.76 جنيها للشراء و 54.86 جنيها للبيع .

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر الدولار 54.73 جنيها للشراء و54.83 جنيها للبيع في بنوك " التعمير والإسكان، أبوظبي التجاري".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 54.75 جنيها للشراء و 54.85 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، العقاري المصري العربي،الإسكندرية"..

الدولار في أغلب البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار في اغلب البنوك 54.77 جنيها للشراء و 54.87 جنيها للبيع في بنوك "مصر، المصري الخليجي،الكويت الوطني، التنمية الصناعية، HSBC،العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي، الأهلي المصري، قطر الوطني QNB، فيصل الإسلامي، البركة".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 54.78 جنيها للشراء و 54.88 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد".

ووصل سعر الدولار 54.8 جنيها للشراء و 54.9 جنيها للبيع في بنوك " سايب، نكست، التجاري الدولي CIB".

أعلي سعر الدولار

بلغ أعلي سعر دولار 54.85 جنيها للشراء و54.95 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي دولار مقابل الجنيه 54.83 جنيها للشراء و54.84 جنيها للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

دعم مصابي طريق دائري الوراق

وجّه البنك المركزي المصري اتحاد بنوك مصر للتنسيق مع البنوك لتقديم دعم مبدئي بقيمة 60مليون جنيه، لمساندة أسر الضحايا والمصابين في حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

وجاءت تلك الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر المتوفين في حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

اجراءات البنك المركزي

ومن جانبه، أعرب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر ضحايا ومصابي الحادث.

وتمني محافظ البنك المركزي الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أكد المحافظ التزام البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي بتقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة لأسر الضحايا والمصابين، بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، بما يسهم في تخفيف معاناتهم.