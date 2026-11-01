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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الجبن القريش أم الزبادي اليوناني: أي فطار أفضل لمستوى السكر في الدم؟

جبن
جبن
نهى هجرس

رغم وجود عوامل عديدة تؤثر على مستوى السكر في الدم، إلا أن نظامك الغذائي - ما تأكله، ومتى تأكله، وكميته يلعب دورًا هامًا. 

عندما تتناول باستمرار أطعمة غنية بالكربوهيدرات المكررة والسكريات المضافة، مع قلة الألياف والبروتين والدهون التي تُبطئ عملية الهضم، قد يرتفع مستوى السكر في دمك بسرعة أكبر، لذا، فإن تناول وجبات متوازنة تحتوي على الألياف والبروتين والدهون الصحية يُساعد على دعم استقرار مستوى السكر في الدم، ويُحسّن التحكم العام في مستوى السكر في الدم.

عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي ومستوى السكر في الدم، من المهم مراعاة مزيج الأطعمة التي تتناولها في الوجبة الواحدة ونمطك الغذائي العام، مع ذلك، تؤثر الأطعمة المختلفة على مستوى السكر في الدم بشكل متفاوت، بعضها أكثر من غيرها، في هذه الدراسة، تعاونّا مع أخصائيي تغذية لمقارنة نوعين من الأطعمة الشائعة على وجبة الإفطار - الجبن القريش قليل الدسم والزبادي اليوناني العادي قليل الدسم - لتحديد أيهما يُقدم فوائد أكثر للتحكم الأمثل في مستوى السكر في الدم

كيف يؤثر الجبن القريش على نسبة السكر في الدم؟

أصبح الجبن القريش رائجًا للغاية مؤخرًا، ولسبب وجيه، فمذاقه يُناسب الأطباق المالحة والحلوة على حد سواء، وقيمته الغذائية عالية جدًا، يحتوي كوب من الجبن القريش العادي قليل الدسم (2%) على 23 غرامًا من البروتين ، وهو مصدر ممتاز لفيتامين ب12 والفوسفور، ومصدر جيد للسيلينيوم والريبوفلافين.

إليك بعض الطرق المهمة التي يؤثر بها الجبن القريش على نسبة السكر في الدم

الدهون تبطئ عملية إفراغ المعدة

عادةً ما يُركز على الكربوهيدرات عند تنظيم مستوى السكر في الدم، لكن العناصر الغذائية الكبرى الأخرى - البروتين والدهون - تؤثر أيضًا على مستويات الجلوكوز، في الواقع، قد يكون للدهون الغذائية تأثير مزدوج في تنظيم استجابة الجلوكوز.  

تساعد الدهون الغذائية على إبطاء إفراغ المعدة، مما يعني بقاء الطعام في المعدة لفترة أطول ودخول الجلوكوز إلى مجرى الدم بوتيرة أبطأ، وهذا بدوره يُسهم في رفع مستوى السكر في الدم بشكل تدريجي بدلاً من ارتفاعه المفاجئ".

قد تلعب الهرمونات دورًا أيضًا، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث "قد تحفز الدهون أيضًا إفراز هرمونات الأمعاء، بما في ذلك GLP-1 وCCK، والتي تلعب دورًا في إفراز الأنسولين وكيفية استجابة الجسم للطعام، ومن المثير للاهتمام أن دراسة حديثة أجريت على الفئران، والتي تناولت تناول الدهون قبل استهلاك الجلوكوز، وجدت نتائج تدعم هذه الآلية

طريقة عمل الجبن القريش

تأثير الزبادي اليوناني على مستوى السكر في الدم

يحتوي كوب من الزبادي اليوناني العادي قليل الدسم على 23 جرامًا من البروتين، كما يوفر أيضًا الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور وفيتامين ب12 والسيلينيوم.

إليك بعض الطرق المهمة التي قد يدعم بها الزبادي اليوناني مستوى السكر في الدم

- يساعد البروتين في الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم

- مثل الجبن القريش، يوفر الزبادي اليوناني كمية وفيرة من البروتين، الذي نعرف أنه يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم .  

- كما إن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين (مثل الزبادي اليوناني) بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بالألياف (مثل الفواكه والجرانولا المصنوعة من الحبوب الكاملة) يمكن أن يساعد في إبطاء ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام، ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول" .

- وعلى عكس الكربوهيدرات، التي تتحلل إلى جلوكوز أثناء الهضم، يمكن للبروتين أن يحفز إفراز الأنسولين ويساعد جسمك على تنظيم مستويات السكر في الدم بعد تناول وجبة أو وجبة خفيفة

الزبادي اليوناني أم البلدي.. أيهما أفضل لصحتك وإنقاص الوزن؟

يحفز البروبيوتيك هرمونات الأمعاء وتقلل الالتهاب.

عندما نفكر في البروبيوتيك، يتبادر إلى أذهاننا غالبًا فوائدها لصحة الأمعاء، ولكنها قد تلعب أيضًا دورًا في المساعدة على تنظيم مستويات الجلوكوز. 

وجدت إحدى الدراسات التحليلية الشاملة أن البروبيوتيك والسينبيوتيك (التي تجمع بين البروبيوتيك والبريبيوتيك) ساعدت في خفض مستوى الجلوكوز في الدم أثناء الصيام ، ومستوى الهيموجلوبين السكري (مؤشر متوسط سكر الدم على مدار فترة زمنية)، ومستوى الأنسولين أثناء الصيام، ومع ذلك، لوحظت هذه الفوائد بشكل رئيسي لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري أو داء السكري من النوع الثاني، لذا لا يمكننا بالضرورة تعميم هذه النتائج على عامة السكان الأصحاء

المصدر eating well 

جبن جبن قريش زبادي يوناني وجبات الإفطار سكر الدم

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