تواصل هيئة الدواء المصرية جهود توطين صناعة مستحضرات علاج الأورام، من خلال تعزيز التعاون مع الشركات العالمية والتوسع في التصنيع المحلي، ضمن خطة تستهدف زيادة توافر الأدوية وتعزيز الأمن الدوائي، لتوطين نحو 400 مادة دوائية فعالة.

وفي أحدث التحركات، بحث الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مع ممثلي شركة «ساندوز»، برئاسة دراجوس توما، المدير التنفيذي للشركة في مصر وليبيا، في 22 نوفمبر 2026، مستجدات مشروع توطين مستحضرات الأورام، والتوسع في التصنيع المحلي، ونقل الخبرات، إلى جانب تيسير إجراءات تسجيل الأدوية وإتاحتها بالسوق المصرية.

وأكدت الهيئة حرصها على توفير الدعم التنظيمي للشركات العالمية، بما يعزز القدرات الإنتاجية المحلية ويسرّع إتاحة المستحضرات الدوائية عالية الجودة لتلبية احتياجات المرضى.

توطين 400 مادة دوائية فعالة

ووفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، في سبتمبر 2026، تستهدف الدولة توطين نحو 400 مادة دوائية فعالة، موزعة على 30 مجموعة علاجية، تبلغ قيمة وارداتها نحو 1.6 مليار دولار، ضمن جهود تقليل الاعتماد على المستحضرات المستوردة.

وفي قطاع الأورام وأمراض الدم، أعلنت شركة «إيفا فارما» استهداف إضافة 12 مادة علاجية جديدة بحلول عام 2029، والتوسع لتغطية 11 مجالًا مرضيًا، بما يستهدف الوصول تراكميًا إلى نحو 50 ألف مريض.

38 مشروعًا استراتيجيًا لتوطين صناعة الدواء

وتدعم هيئة الدواء المصرية حاليًا 38 مشروعًا استراتيجيًا، تشمل مستحضرات الأورام والأدوية النادرة، والمستحضرات الحيوية والمبتكرة، والخامات الدوائية الفعالة، والمستلزمات والأجهزة الطبية، ومواد التعبئة والتغليف.

وتحدد الهيئة أولويات التوطين وفق احتياجات السوق المحلية، مع دعم الشركات المصرية، ونقل التكنولوجيا بالتعاون مع الشركات العالمية، وتفعيل الحوافز الاستثمارية، وتعزيز المخزونات الاستراتيجية من المستحضرات المهمة.

حصاد توطين أدوية الأورام في 2026

وعلى صعيد النتائج المحققة، أعلنت وزارة الصحة، في سبتمبر 2026، نجاح تصنيع 9 مستحضرات لعلاج الأورام وأمراض الدم لأول مرة في مصر، بالتعاون مع شركة «إيفا فارما».

وتستهدف المستحضرات ستة مجالات علاجية، تشمل سرطان الكبد والثدي والرئة، واللوكيميا بنوعيها، ونقص الصفائح المناعي.

ووفقًا لوزارة الصحة، تغطي الصناعة المحلية أكثر من 90% من احتياجات السوق الدوائية، بمعدل اكتفاء ذاتي يُقدر بنحو 91.3%، فيما أسهمت جهود التوطين في إحلال أكثر من 200 مستحضر كانت تُستورد بتكلفة سنوية تجاوزت 732 مليون دولار.

إعداد: إدارة الصحافة الإلكترونية - وزارة الدولة للإعلام (بتصرف)

المصدر: وزارة الصحة والسكان - هيئة الدواء المصرية