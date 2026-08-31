رئيس وزراء باكستان يبدأ زيارة إلى قيرغيزستان للمشاركة في اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون

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يتوجه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم الإثنين إلى قيرغيزستان في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام وتأتي تلبية لدعوة من الرئيس القيرغيزي صدير جاباروف.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية - في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية - إن شهباز شريف سيشارك خلال زيارته إلى قيرغيزستان في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، مشيرة إلى أنه سيعقد أيضا لقاءات ثنائية مع عدد من المسئولين البارزين في البلاد.

وأضافت الوزارة أن شهباز شريف سيجري محادثات ثنائية مع الرئيس جاباروف في الثاني من شهر سبتمبر المقبل لبحث سبل تعزيز العلاقات بين باكستان وقيرغيزستان.

كما أنه من المتوقع أن يتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتعاون في المحافل الإقليمية ومتعددة الأطراف.

ويرافق رئيس الوزراء الباكستاني - خلال زيارته لقيرغيزستان - عدد من المسئولين البارزين من بينهم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد إسحاق دار ووزير التجارة جام كمال خان ووزير الاتصالات عبد العليم خان ووزير الإعلام عطا الله تارار.