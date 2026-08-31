عملية المنبوذ الاقتصادي.. بيسنت يتوقع فرض عقوبات أمريكية جديدة أسبوعياً على طهران

من المرجح أن تكشف وزارة الخزانة الأمريكية أسبوعيًا عن عقوبات ثانوية جديدة تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران، مع التركيز مبدئيًا على البنوك، حسبما صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لوكالة رويترز .

قال بيسنت في مقابلة إن الخطوة التالية قد تكون قطع علاقة المؤسسة تمامًا بالنظام المالي القائم على الدولار.

وذكر بيسنت قبيل اجتماع قادة المالية لمجموعة العشرين: "سترون المزيد من هذه العقوبات كل أسبوع. نبدأ بالبنوك، ونقول لها إنه من غير المقبول التعامل مع الأموال الإيرانية ودعم النظام".

وأضاف بيسنت أنه يعتزم إيصال هذه الرسالة بوضوح إلى وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإلا سيواجهون عقوبات ثانويةّ".

وكانت وزارة الخزانة قد أطلقت هذه الجهود، التي أُطلق عليها اسم "عملية المنبوذ الاقتصادي"، الأسبوع الماضي.

واختتم بيسنت حديثه قائلًا:"لا مجال للتسريب". "إما أن تكون معنا أو مع الإيرانيين".

ومع ذلك، قال إنه لا يتفق مع بعض المنتقدين الذين زعموا أن العقوبات المفروضة على إيران لن تنجح دون استهداف الشركات الصينية بعقوبات ثانوية.

وأوضح أن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية قد حدّ من معظم مشتريات الصين من النفط الإيراني، وأن كمية النفط الإيراني المخزنة في ناقلات النفط آخذة في التناقص، مضيفًا: "انتهت المشكلة".