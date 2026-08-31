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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مشروع ضخم باستثمارات 25ر1 مليار دولار لإعادة تأهيل وتمديد 1004 كم سكك حديدية بالكونغو الديمقراطية

مشروع ضخم باستثمارات 25ر1 مليار دولار لإعادة تأهيل وتمديد 1004 كم سكك حديدية بالكونغو الديمقراطية
مشروع ضخم باستثمارات 25ر1 مليار دولار لإعادة تأهيل وتمديد 1004 كم سكك حديدية بالكونغو الديمقراطية
أ ش أ

منحت الكونغو الديمقراطية، شركة "موتا-إنجيل إفريقيا" حق امتياز لمدة 30 عاما لخط سكة حديد "ديلولو-ساكانيا"، باستثمارات إجمالية تقدر بـ 25ر1 مليار دولار ، ضمن مشروع ضخم متكامل لإعادة تأهيل وتحديث وتمديد 1004 كيلومترات من السكة الحديدية التي تعبر قلب منطقة التعدين في البلاد، مما يعد نقطة تحول استراتيجية في البنية التحتية للنقل في منطقة وسط إفريقيا .

وذكر موقع "إفريقيا 24 تي في" الإخباري الإفريقي اليوم / الإثنين / أن الحفل الرسمي أقيم بحضور الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي ونظيره الأنغولي جواو لورينسو مما يبرز الأهمية الجيوسياسية لهذا الطريق، الذي سيسهل وصول موارد المنطقة إلى المحيط الأطلسي، ويتضمن امتياز السكة الحديدية، الذي يمتد لــ 30 عاما، بنودا صارمة بشأن الإدارة المستقبلية للبنية التحتية.

من جانبه، قال فيليكس تشيسكيدي "إنني أود أن أطمئن الجمهور تماما، هذا العقد لا يخصخص شركة السكك الحديدية الوطنية في الكونغو، ولا ينشئ احتكارا لقطاع السكك الحديدية، وسيبقى الخط مفتوحا أمام المشغلين المؤهلين بشروط شفافة وعادلة وغير تمييزية".

وأكد الرئيس الكونغولي أن إعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية هذه تتجاوز مجرد نقل المعادن من مقاطعتي /لولابا/ و/هوت كاتانغا/ في أقصى جنوب شرق البلاد، ويهدف هذا المشروع إلى تحويل ممر /كولويزي-لوبومباشي/ لمحرك قوي للتنمية الصناعية والمتعددة القطاعات، وبالتالي، يتمثل الهدف في تحفيز الاقتصاد المحلي بشكل عام مع الحفاظ على الأصول الوطنية.

واضاف أن "طموحنا لا يقتصر على بناء ممر لنقل المواد الخام فحسب، بل نسعى إلى بناء ممر للإنتاج والتصنيع وخلق القيمة، ممر قادر على نقل المعادن، بالطبع، ولكن أيضا المنتجات الزراعية، والمدخلات الصناعية، والمواد الهيدروكربونية، والحاويات، والسلع الاستهلاكية، والركاب".

ومن الناحية المالية، تحمي الاتفاقية المالية العامة الكونغولية، حيث يتحمل صاحب الامتياز جميع المخاطر المتعلقة بالنقل والتمويل، دون أي دعم أو ضمانات سيادية.

وفي المقابل، تحصل جمهورية الكونغو الديمقراطية على حصة 10% في شركة المشروع بالإضافة إلى عائد سنوي قدره 5ر7% من إجمالي الإيرادات، مما يرسخ دور الدولة في إدارة ممر النقل الإقليمي هذا.

الكونغو الديمقراطية شركة موتا إنجيل إفريقيا منطقة وسط إفريقيا

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