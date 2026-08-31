رئيس باكستان : نولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع قيرغيزستان

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أكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع قيرغيزستان.

وأعرب الرئيس الباكستاني - حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية اليوم الإثنين - عن رغبته في الاستمرار بالعمل مع الرئيس القيرغيزي صدير جباروف لتعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالنفع على الجانبين.

وقدم الرئيس الباكستاني التهنئة إلى رئيس قيرغيزستان والشعب القيرغيزي بمناسبة ذكرى عيد استقلال الجمهورية، مشيرا إلى أن العلاقات الوثيقة بين البلدين قائمة منذ سنوات على تاريخ مشترك وتقارب ثقافي وثقة متبادلة وتعاون وثيق.