قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستعرض مع ماكرون جهود احتواء توترات المنطقة
رئيس جيبوتي: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا يحتذى به للتعاون
من بينها تعاون بحثي متقدم في مجالات المستقبل.. طفرة غير مسبوقة في مجال التعليم العالي بين مصر وفرنسا
حفيظ دراجي يعلق على مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة
تشكيل مواجهة برايتون ووولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي
مصدر بالزمالك: لا قلق بشأن مشكلة إيقاف القيد والأمر سينتهي بنهاية الموسم الجاري
المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تحذر من ظهور حالات إصابة بفيروس هانتا
عروض الـ 10 كيلو تسيطر على الأسواق.. أسعار الدواجن والطيور اليوم السبت 9 مايو
أسعار العملات العربية بالبنوك.. الدينار الكويتي يواصل الصدارة أمام الجنيه
قبل افتتاح مقر جامعة سنجور.. الرئيس السيسي وماكرون يلتقطان صورًا تذكارية|صور
محمد معروف حكما لنهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد غدا
موعد انطلاق فصل الصيف 2026 | متى يبدأ رسميًا.. ولماذا يختلف تاريخ بدايته؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من 13 ألفا إلى 60 ألف جنيه.. رحلة صعود الميزة التأمينية للمعلمين

الجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين
الجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين
الديب أبوعلي

شهدت الميزة التأمينية للمعلمين، والمعروفة بمكافأة نهاية الخدمة لأعضاء صندوق الزمالة بنقابة المهن التعليمية، تطورًا ماليًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، بعدما ارتفعت من 13 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه في عام 2026، وفق ما أُعلن خلال الجمعية العمومية لصندوق الزمالة اليوم السبت.

وتأتي هذه الزيادة نتيجة خطة متواصلة نفذها مجلس إدارة صندوق الزمالة برئاسة خلف الزناتي، استهدفت تحسين العائد من استثمارات أموال المعلمين، إلى جانب إجراء دراسات اكتوارية دورية لضمان تحقيق زيادات سنوية مستمرة في قيمة الميزة التأمينية.

رحلة صعود الميزة التأمينية للمعلمين

وبدأت رحلة التطوير عام 2014، عندما تسلم المجلس إدارة الصندوق، وكانت قيمة الميزة التأمينية ثابتة عند 13 ألف جنيه منذ نحو 10 سنوات، قبل أن تبدأ سلسلة من الزيادات التدريجية.

وشهد عام 2017 رفع القيمة إلى 17 ألف جنيه، ثم 20 ألف جنيه في 2018، و22 ألفًا و770 جنيهًا في 2019، قبل أن تصل إلى 25 ألف جنيه في 2020، ثم 27 ألفًا و500 جنيه خلال 2021.

واستمرت الزيادات لتصل إلى 30 ألف جنيه في 2022، ثم 37 ألف جنيه في 2023، و42 ألف جنيه خلال 2024، قبل أن ترتفع إلى 50 ألف جنيه في 2025.

وخلال الجمعية العمومية المنعقدة اليوم السبت 9 مايو 2026، أعلن صندوق الزمالة اعتماد أكبر زيادة في تاريخ الميزة التأمينية، لتصل إلى 60 ألف جنيه، بزيادة قدرها 10 آلاف جنيه دفعة واحدة مقارنة بالعام الماضي، مع التأكيد على استمرار خطط الزيادة السنوية مستقبلًا.

الميزة التأمينية للمعلمين صندوق الزمالة نقابة المهن التعليمية نقابة المعلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

محمد عبد المنعم

فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي

الأهلي

كيف يفكر الأهلي لإنهاء أزمة الرواتب الكبيرة؟ وأزمة بسبب هوية مدير الكرة الجديد .. اعرف القصة كاملة

ترشيحاتنا

تموين البحيرة

الذهب الأصفر يتدفق.. توريد 13 ألف طن قمح بالبحيرة اليوم

تموين البحيرة

بيطرى البحيرة :ضبط 2730 كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك

الحريق

إصابة 5 أشخاص في حريق مخزن بقليوب

بالصور

محافظ الشرقية يستقبل مساعد وزير الصحة ويؤكد على تلبية احتياجات المستشفيات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لوك مميز.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

كيف يمكن الإصابة بفيروس هانتا من داخل منزلك؟.. طرق الوقاية منه

كيف يمكن ان تصاب بفيروس هانتا داخل منزلك؟
كيف يمكن ان تصاب بفيروس هانتا داخل منزلك؟
كيف يمكن ان تصاب بفيروس هانتا داخل منزلك؟

طريقة عمل الفراخ الشواية في الكيس الحراري.. بتتبيلة المطاعم وطعم مميز

طريقة عمل الفراخ الشواية في الكيس الحراري
طريقة عمل الفراخ الشواية في الكيس الحراري
طريقة عمل الفراخ الشواية في الكيس الحراري

فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

أحمد سعد

بعد الانفصال الثالث عن علياء بسيوني.. محطات الزواج في حياة أحمد سعد

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد