من 13 ألفا إلى 60 ألف جنيه.. رحلة صعود الميزة التأمينية للمعلمين

شهدت الميزة التأمينية للمعلمين، والمعروفة بمكافأة نهاية الخدمة لأعضاء صندوق الزمالة بنقابة المهن التعليمية، تطورًا ماليًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، بعدما ارتفعت من 13 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه في عام 2026، وفق ما أُعلن خلال الجمعية العمومية لصندوق الزمالة اليوم السبت.

وتأتي هذه الزيادة نتيجة خطة متواصلة نفذها مجلس إدارة صندوق الزمالة برئاسة خلف الزناتي، استهدفت تحسين العائد من استثمارات أموال المعلمين، إلى جانب إجراء دراسات اكتوارية دورية لضمان تحقيق زيادات سنوية مستمرة في قيمة الميزة التأمينية.

رحلة صعود الميزة التأمينية للمعلمين

وبدأت رحلة التطوير عام 2014، عندما تسلم المجلس إدارة الصندوق، وكانت قيمة الميزة التأمينية ثابتة عند 13 ألف جنيه منذ نحو 10 سنوات، قبل أن تبدأ سلسلة من الزيادات التدريجية.

وشهد عام 2017 رفع القيمة إلى 17 ألف جنيه، ثم 20 ألف جنيه في 2018، و22 ألفًا و770 جنيهًا في 2019، قبل أن تصل إلى 25 ألف جنيه في 2020، ثم 27 ألفًا و500 جنيه خلال 2021.

واستمرت الزيادات لتصل إلى 30 ألف جنيه في 2022، ثم 37 ألف جنيه في 2023، و42 ألف جنيه خلال 2024، قبل أن ترتفع إلى 50 ألف جنيه في 2025.

وخلال الجمعية العمومية المنعقدة اليوم السبت 9 مايو 2026، أعلن صندوق الزمالة اعتماد أكبر زيادة في تاريخ الميزة التأمينية، لتصل إلى 60 ألف جنيه، بزيادة قدرها 10 آلاف جنيه دفعة واحدة مقارنة بالعام الماضي، مع التأكيد على استمرار خطط الزيادة السنوية مستقبلًا.