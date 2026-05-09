المعلمين تضيف 3 أمراض جديدة لقائمة المستعصية ومنح مالية لا ترد

أعلن خلف الزناتي، رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين ونقيب المعلمين، موافقة الجمعية العمومية لصندوق صندوق زمالة المعلمين، خلال اجتماعها اليوم السبت 9 مايو 2026، على تحديث قائمة الأمراض المستعصية التي تصرف لأصحابها منح مالية لا ترد.

وشملت التعديلات إضافة 3 أمراض جديدة إلى القائمة، وهي: أورام المخ الحميدة، التيبس الفقاري، والصدفية، ليصبح إجمالي الأمراض المدرجة 16 مرضا.

وتضم القائمة الحالية عددًا من الأمراض والحالات، من بينها: السرطان، القلب المفتوح، الفشل الكلوي، زراعة الأعضاء، السكتة الدماغية، بتر أحد الأطراف، فقد البصر أثناء الخدمة، كوفيد-19، استئصال كلية، الروماتويد، الشلل الرعاش، الذئبة الحمراء، والتصلب المتعدد.

وتصل قيمة المنحة المالية المقررة للحالات المرضية إلى حد أقصى 20 ألف جنيه للعضو، تُصرف كمنحة لا ترد.

كما أقرت الجمعية صرف 40 ألف جنيه لأسرة المعلم المتوفى أثناء الخدمة في حال وقوع الوفاة نتيجة حادث.

ويأتي القرار في إطار التوسع في مظلة الدعم الاجتماعي التي تقدمها زمالة المعلمين لصالح أعضائها وأسرهم، وفق ما أكده الزناتي خلال الاجتماع.