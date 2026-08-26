قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف يهدي الرئيس السيسي مجموعة من الكتب
وزير الري بمؤتمر الأمم المتحدة: مصر من أكثر دول العالم التي تعاني ندرة المياه
احتفالية ذكرى المولد النبوي.. أسامة الأزهري: الرحمة مفتاح الدين وتطهير القلوب من الكراهية
كتاب «الشمائل النبوية المحمدية» هدية للرئيس السيسي في احتفالية المولد النبوي
الرئيس السيسي: القوات المسلحة على أتم الجاهزية للدفاع باقتدار عن مصر
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف
الرئيس السيسي يشارك في الاحتفال بذكرى المولد النبوي.. و 7 توجيهات عاجلة للحكومة
بعد تكريمه من الرئيس.. رئيس جامعة الأزهر السابق: وسام العلوم والفنون شرف لي
بآيات من الذكر الحكيم.. بدء احتفالية المولد النبوي بحضور الرئيس السيسي
أطمئنكم .. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفال الأوقاف بالمولد النبوي الشريف
الرئيس السيسي: قواتنا المسلحة على أتم الاستعداد للدفاع عن أمننا القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صيدلي من ذوي الهمم يستغيث للحصول على فرصة عمل: فين حقي كمواطن؟

الطالب
الطالب
محمد بدران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله صيدلي من ذوي الهمم، يناشد المسؤولين مساعدته في الحصول على فرصة عمل في مجال تخصصه، مؤكدًا أنه بذل سنوات من الجهد في مراحل التعليم المختلفة، حتى تمكن من دراسة الصيدلة والتخرج منها.

فيديو متداول 

وقال الصيدلي خلال الفيديو إنه عانى لسنوات بحثًا عن وظيفة تتناسب مع مؤهله وخبرته، متسائلًا عن حقه في العمل والاستفادة من القوانين التي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الهمم.

وأضاف متأثرًا: «فين حقي كصيدلي؟ فين حقي كمواطن؟.. أنا عايز ألاقي مكان يقدر شهادتي ووظيفتي وخبرتي».

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالنظر إلى حالته ومساعدته في الحصول على فرصة عمل مناسبة تتوافق مع مؤهله وقدراته.

فيديو متداول طالب صيدله كلية الصيدله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

مصطفى شوبير

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

بيزيرا

محمد صلاح: عقد بيزيرا فيه بنود «مقوية قلبه».. ومعتمد جمال اتظلم في الزمالك

ترشيحاتنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني

استطلاع "جلوبال تايمز".. مصر تحظى بصورة إيجابية واسعة في الصين كـ"دولة صديقة وشريك استراتيجي"

ارشيفي

الحرس الثوري: إيران وسلطنة عمان اتفقتا على تقاسم عائدات الشحن عبر مضيق هرمز

384 مفقودا جراء فيضانات نيبال بينهم 291 أجنبيا

384 مفقودا جراء فيضانات نيبال بينهم 291 أجنبيا

بالصور

تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟

تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟
تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟
تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟

فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟

فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟
فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟
فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي
وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي
وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد