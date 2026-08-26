صيدلي من ذوي الهمم يستغيث للحصول على فرصة عمل: فين حقي كمواطن؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله صيدلي من ذوي الهمم، يناشد المسؤولين مساعدته في الحصول على فرصة عمل في مجال تخصصه، مؤكدًا أنه بذل سنوات من الجهد في مراحل التعليم المختلفة، حتى تمكن من دراسة الصيدلة والتخرج منها.

فيديو متداول

وقال الصيدلي خلال الفيديو إنه عانى لسنوات بحثًا عن وظيفة تتناسب مع مؤهله وخبرته، متسائلًا عن حقه في العمل والاستفادة من القوانين التي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الهمم.

وأضاف متأثرًا: «فين حقي كصيدلي؟ فين حقي كمواطن؟.. أنا عايز ألاقي مكان يقدر شهادتي ووظيفتي وخبرتي».

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالنظر إلى حالته ومساعدته في الحصول على فرصة عمل مناسبة تتوافق مع مؤهله وقدراته.