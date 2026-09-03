بعد اعتذاره لجماهير الزمالك.. أمير هشام يكشف كواليس أزمة ناصر منسي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن ناصر منسي مهاجم فريق الزمالك غاضب للغاية، بسبب تراجع مستواه مؤخرا وعدم ظهوره بالشكل اللائق، موضحًا أنه قام بالاعتذار لجماهير النادي بسبب عدم توجيه التحية لهم عقب لقاء السويس بتروجت.

ناصر منسي

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة modern mti الفضائية: عدسات الكاميرات التقطت ناصر منسي وهو حزين، حيث يرى نفسه تعرض للظلم منذ فترة الاعداد، واللاعب غادر الملعب سريعًا وهو مخطئ تمامًا لأن الجمهور سانده ودعمه بعدما كان قريبًا من الرحيل.

وأضاف: ناصر منسي يرى أن فترة الاعداد بدأت في وقت متأخر، ولم يتم تجهيزه بالشكل البدني المطلوب، ولذلك لم يظهر بالمستوى الجيد، وهو ما جعل حسام أشرف يشارك بدلا منه ويظهر بمستوى مميز، ويساهم في انتصارات الزمالك الأخيرة.

وأشار إلى أن حسام أشرف مهاجم رائع، ويمتلك امكانيات مميزة للغاية، وشارك في المباريات الأخيرة وظهر بمستوى قوي، وهو ما جعل ناصر منسي يشعر بالحزن.

وتابع: ناصر منسي نشر عبر حسابه على انستجرام اعتذارًا لجماهير نادي الزمالك بعدما غادر الملعب دون تحيتهم عقب المباراة الاخيرة.