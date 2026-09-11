جوزيه مورينيو: واثق من تطور أداء فينيسيوس

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، ثقته في تطور مستوى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الملكي، خلال منافسات الموسم الجاري.

وقال مورينيو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: «لديَّ ثقة كبيرة في أن فينيسيوس سوف يتطور أداؤه خلال هذا الموسم».

وواصل: «أعلم أن جماهير ريال مدريد تريد رؤية فينيسيوس يساهم في تحقيق الانتصارات للفريق خلال الفترة المقبلة، وهذا ما سوف يحدث قريبًا».

وأشار إلى أهمية مباراة رايو فاليكانو، وضرورة تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة من أجل الاستمرار في ملاحقة برشلونة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وأتم تصريحاته قائلًا: «أشكر مدرب رايو فاليكانو، بينيات سان خوسيه، على إشادته بشخصي وبقدراتي كمدرب».

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره فريق رايو فاليكانو، مساء غدٍ السبت، بالجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة.