ليلى علوي تبهر متابعيها بإطلالتها في لبنان.. شاهد

حرصت الفنانة ليلى علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في لبنان.

إطلالة ليلى علوي



تألقت ليلى علوي في الصور بإطلالة راقية، حيث ظهرت مرتدية بنطلون طويل جمع بين اللون الأبيض و الأسود و نسقت معه بلوزة باللون الأبيض.

أنتعلت ليلى علوي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت بمجموعة من المجوهرات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت ليلى علوي بخصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.