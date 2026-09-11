نادين نجيم تستعرض أناقتها في مهرجان الفضائيات العربية

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها في مهرجان الفضائيات العربية.

إطلالة نادين نجيم

تألقت نادين نجيم في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الموف الفاتح المصنوع من القماش الستان فهو من الصيحات التي تتصدر أحدث صيحات موضة 2026.

أنتعلت نادين نجيم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت نادين نجيم بخصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة والغير مبالغ فيها مما كشف عن جمالها.