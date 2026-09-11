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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كأنها من بنات صلالة.. بشرى تخطف الانظار بإطلالة عمانية

بشري
بشري
ريهام قدري

اختارت الفنانة بشرى أن يكون ظهورها في ختام مهرجان ظفار السينمائي الدولي مختلفا، فبدلا من الإطلالات المعتادة على السجادة الحمراء، اتجهت إلى التراث العماني، وظهرت بزي مستوحى من أزياء المرأة الظفارية.


وجاء الزي باللون البنفسجي الداكن، مصنوعا من قماش مخملي فاخر، فيما حملت تصميماته طابعا تراثيا واضحا، مع تطريزات وزخارف لافتة امتدت عند الصدر والأكتاف، وزينت بتفاصيل فضية وفصوص براقة أضفت مزيدا من الفخامة.


ولم تكتف بشرى باختيار الزي فقط، إذ حرصت على استكمال الطابع العماني من خلال غطاء رأس فضي تقليدي مرصع، نسقته مع مجوهرات بارزة تضمنت قلادة عريضة وأقراطا متدلية.


أما جماليا، فاختارت تسريحة شعر مرفوعة بالكامل مع كعكة منخفضة، واعتمدت مكياجا بألوان دافئة وترابية، جاء متناسقا مع ألوان الزي وأبرز ملامح وجهها.


رسالة بشرى من صلالة
وكشفت بشرى عن سبب اختيارها لهذه الإطلالة، حيث نشرت صورها من ختام المهرجان وعلقت قائلة: "في ختام مهرجان ظفار السينمائي الدولي اخترت أن أودع صلالة بزي المرأة الظفارية العمانية.. كل الشكر لفريق العمل على هذه الإطلالة".


واختارت الفنانة بهذا الظهور أن تختتم مشاركتها في المهرجان بإطلالة تحمل طابعا خاصا، تجمع بين الأناقة العصرية والاحتفاء بالتراث والهوية العمانية.

بشري بشري بملابس عمانية بشري بإطلالة عمانية صلالة

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