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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"بيتكوين" تستقر عند 77.7 ألف دولار وسط توترات الشرق الأوسط ومخاوف رفع الفائدة

"بيتكوين" تستقر عند 77.7 ألف دولار وسط توترات الشرق الأوسط ومخاوف رفع الفائدة
"بيتكوين" تستقر عند 77.7 ألف دولار وسط توترات الشرق الأوسط ومخاوف رفع الفائدة
أ ش أ

استقرت أسعار عملة "بيتكوين" خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد تراجعها الأسبوع الماضي، وسط ترقب المستثمرين لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتزايد التوقعات بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر هذا الأسبوع.

وارتفعت "بيتكوين"، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.8% إلى 77,760.7 دولار، بعدما تراجعت بنحو 3% خلال الأسبوع الماضي.

وتحركت أسعار العملات المشفرة الأخرى في نطاقات محدودة، رغم ارتفاعها بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بالقطاع، فيما عادت المخاوف التنظيمية في الولايات المتحدة إلى الواجهة قبيل تصويت محتمل في الكونجرس يوم 15 سبتمبر الجاري على قانون "كلاريتي".

وتتزايد رهانات الأسواق على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه هذا الأسبوع، بعدما أعرب عدد من صانعي السياسة النقدية عن مخاوفهم بشأن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

كما عززت بيانات التضخم الأمريكية القوية لشهر أغسطس، التي صدرت الأسبوع الماضي، التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة على المدى القريب.

وفي سوق العملات المشفرة، يتركز اهتمام المستثمرين على ما إذا كان الكونجرس الأمريكي سيمضي قدماً في التصويت على قانون "كلاريتي"، إذ دعا مشرعون مؤيدون للعملات المشفرة إلى إجراء التصويت يوم الثلاثاء على مشروع القانون الذي طال تأجيله.

وكان التصويت قد أُعد قبيل مغادرة مجلس الشيوخ لعطلة أغسطس، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيمضي قدماً، أو ما إذا كان مشروع القانون سيتمكن من الحصول على الحد الأدنى المطلوب البالغ 60 صوتاً لتمريره.

ولا تزال الخلافات مستمرة بين صانعي السياسات ومطلعين في صناعة العملات المشفرة وجماعات الضغط المصرفية بشأن معالجة القانون للعوائد على العملات المستقرة.

كما يختلف صانعو السياسات بشأن بند في القانون يهدف إلى وضع معيار أخلاقي قد يفرض قيوداً كبيرة على استثمارات المسؤولين في العملات المشفرة.

وتحركت أسعار العملات المشفرة الأخرى بشكل محدود وسط حالة من الحذر إزاء أسبوع يُتوقع أن يكون حافلا بالنسبة للأسواق المالية، إذ من المقرر أن يعقد بنك اليابان وبنك إنجلترا اجتماعيهما هذا الأسبوع إلى جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بأن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة.

وارتفعت ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، إيثريوم، بنسبة 0.2% إلى 2,518.72 دولار، فيما زادت عملة "إكس آر بي" بنسبة 1.7%.

كما ارتفعت أسعار سولانا وكاردانو و"بي إن بي" بأقل من 1% لكل منها، أما بين العملات الميمية، فاستقرت دوجكوين، بينما ارتفعت عملة "ترامب" (TRUMP) بنسبة 0.7%.

استقرت أسعار عملة بيتكوين تصاعد التوترات في الشرق الأوسط رفع أسعار الفائدة

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