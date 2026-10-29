آبل تستعد لإطلاق MacBook Neo 2 في 2027.. معالج أقوى وذاكرة أكبر وألوان جديدة

تستعد شركة آبل لإطلاق الجيل الثاني من حاسوبها المحمول الاقتصادي MacBook Neo خلال النصف الأول من عام 2027، في خطوة تستهدف مواصلة تطوير الفئة الأقل سعرا ضمن أجهزة ماك.

ومن المتوقع أن يصل MacBook Neo 2 بعد نحو عام من إطلاق الجيل الأول في مارس 2026، بما يحافظ على دورة تحديث سنوية تقريبا، رغم التحديات المستمرة المتعلقة بإمدادات الذاكرة والتخزين.

معالج أحدث وذاكرة أكبر



تشير التسريبات إلى أن أبرز التغييرات المنتظرة في الجهاز الجديد تتمثل في الانتقال إلى معالج A19 Pro، إلى جانب زيادة الذاكرة الأساسية من 8 جيجابايت إلى 12 جيجابايت، وهو ما قد يعزز أداء الجهاز في المهام اليومية والتطبيقات المتعددة.

كما يتوقع أن تضيف آبل خيارات ألوان جديدة إلى التشكيلة الحالية، التي تشمل الفضي والوردي الفاتح والأصفر الحمضي والنيلي.

وفي المقابل، لا تشير التوقعات الحالية إلى احتمال تزويد الجهاز بشاشة تعمل باللمس، ما يعني أن التحديث سيركز على تحسين المكونات الداخلية والتصميمات اللونية بدلا من إدخال تغييرات جذرية على طريقة الاستخدام.

MacBook Neo

هل يرتفع سعر MacBook Neo 2؟



من المرجح أن يأتي الجيل الجديد بسعر أعلى من السعر الأصلي البالغ 599 دولارا عند الإطلاق، والذي ارتفع لاحقا إلى 699 دولارا، وفقا للتقرير.

ومع ذلك، يتوقع أن يظل الجهاز ضمن الفئة الاقتصادية نسبيا في مجموعة حواسيب ماك، مع الحفاظ على معادلة تجمع بين الأداء الجيد وعمر البطارية والسعر المناسب.

وقد تؤثر ضغوط سلاسل الإمداد وتكاليف المكونات في السعر النهائي وموعد الإطلاق، لذلك لا تزال هذه التفاصيل غير مؤكدة حتى الآن.

تحديثات جديدة لأجهزة ماك الأخرى



بالتزامن مع تطوير MacBook Neo 2، يتوقع أن تعمل أبل على تحديث حاسوب MacBook Air بمعالج M6 خلال الفترة نفسها تقريبا.

أما الانتقال الكامل إلى شاشات OLED في أجهزة MacBook Air، فلا يزال بعيدا وفقا للتوقعات الواردة في التقرير.

وفي الفئة الأعلى، تستعد الشركة لخطوات أكبر تشمل حواسيب MacBook Pro مزودة بشاشات OLED تعمل باللمس، مع توقعات بإدخال تغييرات في التصميم تتجاوز الشكل الحالي للأجهزة.

وبذلك، تشير التوقعات إلى أن آبل تعمل على تطوير حواسيبها عبر مستويات سعرية مختلفة، من الأجهزة الاقتصادية الموجهة إلى المستخدمين الباحثين عن قيمة جيدة مقابل السعر، وصولا إلى الأجهزة الاحترافية التي قد تحصل على تغييرات أوسع في التصميم والشاشة.

وبالنسبة إلى الراغبين في شراء حاسوب ماك بسعر أقل، قد يقدم MacBook Neo 2 تحسينات مهمة في الأداء والذاكرة، لكن مدى جدوى انتظاره سيعتمد على سعره النهائي والمواصفات التي ستعتمدها آبل عند الإعلان الرسمي.