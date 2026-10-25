الدفاع الروسية: استهداف سفينة شحن تنقل إمدادات لصالح القوات الأوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن جاف، كانت تنقل إلى ميناء أوديسا إمدادات لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية واصلت القوات المسلحة الروسية استهداف السفن المنتشرة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرات مسيرة".

وأضافت: "تعرضت سفينة شحن محملة بالإمدادات إلى القوات المسلحة الأوكرانية في ميناء أوديسا للاستهداف أثناء إبحارها".

يذكر أن الجيش الروسي دأب يوميًا، منذ منتصف يوليو الماضي، على استهداف أصول الصناعة والنقل والسفن ومرافق التخزين الداعمة للقوات الأوكرانية.