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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سمير فرج: كان لدينا يقين بأن حرب أكتوبر قادمة.. ولحظة عبور الطائرات قناة السويس كانت أملًا انتظرناه منذ 1967

اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي
اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي
محمود محسن

أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أنه قبل حرب أكتوبر 1973 تم فتح مركز القيادة، وإجراء مشروع تدريبي مع القوات المسلحة، مؤكدًا أن الجميع كان لديه يقين بأن الحرب قادمة.

وقال سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن القوات المسلحة حصلت على خرائط التدريب وخطة العبور صباح يوم السادس من أكتوبر 1973، مؤكدًا أن تلك اللحظة كانت التي انتظرها الجميع، مشيرًا إلى تواجد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي شرح الخطة التي سيتم تنفيذها خلال الحرب.

وتابع أن لحظة عبور نحو 220 طائرة قناة السويس كانت لحظة فارقة، قائلًا إن هذا المشهد أعاد الأمل الذي انتظره المصريون منذ نكسة 1967، بعدما بدأت القوات المسلحة تنفيذ خطة العبور واستعادة الأرض.

التقدم داخل سيناء

وأشار إلى أن القوات المصرية تمكنت من السيطرة على الموقف وعبور قناة السويس، والتقدم داخل سيناء، مشيرًا إلى أن رفع العلم المصري على الأرض التي كانت تحت الاحتلال كان لحظة تاريخية جسدت نجاح القوات المسلحة في تنفيذ خطة العبور وتحقيق الانتصار.

اللواء سمير فرج القوات المسلحة الحرب حرب أكتوبر خطة العبور

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