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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«مصر بين البناء ومواجهة التحديات».. ندوة للواء سمير فرج بجامعة الوادي الجديد الأهلية غدا

سمير فرج
سمير فرج
منصور ابوالعلمين

تنظم جامعة الوادي الجديد الأهلية، ندوة تثقيفية موسعة، غدًا الأحد، بعنوان «مصر بين البناء ومواجهة التحديات»، في قاعة المؤتمرات بمبنى الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، ويحاضر خلالها الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج.

تُعقد الندوة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد الأهلية، والدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، في إطار اهتمام الجامعة بتنظيم الفعاليات التثقيفية التي تسهم في تنمية وعي الطلاب بالقضايا الوطنية والتحديات التي تشهدها المنطقة، والتعريف بالأبعاد الاستراتيجية للمتغيرات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الدولة المصرية.

التحديات الإقليمية والدولية على مائدة المناقشة

ومن المقرر أن يتناول اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، خلال الندوة، أبرز الملفات والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تواجه مصر، وسبل التعامل معها، إلى جانب تسليط الضوء على مسيرة البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات، وما يرتبط بها من تطورات تؤثر في مستقبل الدولة ومكانتها الإقليمية والدولية.

وتستهدف المناقشات، تعريف الطلاب بطبيعة التحديات المحيطة بالدولة المصرية، ومساعدتهم على فهم أبعاد المشهد الاستراتيجي، من خلال الاستماع إلى خبرات المحاضر في المجالات العسكرية والاستراتيجية، بما يعزز قدرتهم على متابعة الأحداث وتحليل تطوراتها في ضوء المعلومات والمعطيات المطروحة.

ومن المنتظر أن تشهد الفعاليات حضور قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، بما يتيح فرصة للتفاعل مع القضايا المطروحة والاستفادة من الخبرات المتخصصة، فضلًا عن دعم الأنشطة التثقيفية التي تكمل العملية التعليمية وتربط الطلاب بالقضايا الوطنية والإقليمية.

تعزيز الوعي الوطني لدى طلاب الجامعة

وتأتي الندوة في إطار حرص جامعة الوادي الجديد الأهلية على تعزيز الوعي القومي والوطني لدى شباب الجامعات، وإطلاعهم على مستجدات المشهد الاستراتيجي، وتشجيع الحوار المعرفي حول قضايا الأمن والاستقرار والتنمية، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا بالتحديات الراهنة وتداعياتها المختلفة.

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