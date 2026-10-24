هشام يكن يشيد بجمهور الزمالك قبل مواجهة الجيش الرواندي: تعالى نكسب أفريقيا

أشاد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، بالحضور الجماهيري الكبير في مدرجات استاد القاهرة الدولي، قبل مواجهة الفريق الأبيض أمام الجيش الرواندي، في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أهمية دعم الجماهير للفريق في مشواره نحو المنافسة على اللقب القاري.

وكتب هشام يكن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “حضور جمهور الزمالك حاجة تفرح.. تعالى نكسب أفريقيا”، في إشارة إلى سعادته بالمشهد الجماهيري ومساندة جماهير القلعة البيضاء لفريقها في المواجهة الأفريقية المهمة.

تشكيل الزمالك أمام الجيش الرواندي

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي «الونش»، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، محمد حمد، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: أحمد عبد الرحيم «إيشو»، أحمد شريف، عدي الدباغ.

ويدخل الزمالك المباراة بأفضلية الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد، سجله ناصر منسي، ويسعى الفريق الأبيض لحسم التأهل ومواصلة مشواره في البطولة الأفريقية، وسط آمال جماهيره في استعادة الأمجاد القارية.