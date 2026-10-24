انطلاق القافلة الدعوية الحدودية بإدارة أوقاف بلاط بالوادي الجديد

انطلقت فعاليات القافلة الدعوية الحدودية الكبرى بإدارة أوقاف بلاط التابعة لمديرية أوقاف الوادي الجديد، والتي تُواصل أعمالها الميدانية وبرامجها المقررة خلال الفترة الحالية.

تأتي هذه القافلة تحت رعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بوصول الرسالة الدعوية والتنويرية إلى المناطق الحدودية والنائية كافة، وبإشراف ومتابعة ميدانية من فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، حرصًا على متابعة سير الفعاليات وتذليل العقبات؛ لتؤدي القافلة رسالتها على أكمل وجه.

وتضطلع هذه القافلة بدور محوري يمتد ليشمل جوانب إيمانية وفكرية ومجتمعية متكاملة؛ إذ تتضمن مجموعة واسعة من الأنشطة والبرامج التثقيفية المتنوعة التي تغطي مختلف المساجد والقرى التابعة لمركز بلاط، من خلال عقد مقارئ القرآن الكريم لتلاوة كتاب الله وتدبر آياته، وإلقاء المحاضرات والدروس العلمية والدعوية التي تركز على تعزيز قيم المواطنة، وترسيخ الأخلاق الفاضلة، وبناء الإنسان، إضافة إلى مواجهة الشائعات وتفنيد الأفكار الهدامة ونشر روح التسامح والاعتدال، فضلًا عن تنظيم اللقاءات التفاعلية والأنشطة التوعوية الموجهة للأطفال والشباب؛ لغرس الهوية الإسلامية والوطنية الصحيحة في نفوسهم.

وشهدت القافلة منذ انطلاقها تفاعلًا مجتمعيًّا وترحيبًا من أهالي قرى مركز بلاط، الذين عبروا عن تقديرهم لهذا الدور الدعوي المباشر الذي تؤديه وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الوادي الجديد في التواصل المستمر مع المواطنين، فيما تواصل القافلة أعمالها وفق جدولها المقرر لخدمة أهالي المنطقة، سائلين المولى عز وجل أن يكلل هذه الجهود بالنجاح والتوفيق، وأن يحفظ مصرنا الغالية، قيادةً وشعبًا، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

يأتي ذلك في إطار الدور الدعوي والوطني لوزارة الأوقاف المصرية، وتحقيقًا لاستراتيجيتها الرامية إلى نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم، وبناء الوعي الديني والوطني لدى أبناء الوطن في مختلف ربوعه.