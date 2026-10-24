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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يناقش الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان الشرقية للخيول العربية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية قٌبيل انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 30، والمنعقد بنادي الصفوة الرياضي بالعاشر من رمضان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري، وذلك للوقوف على جاهزية موقع المهرجان، والتأكد من توافر جميع عناصر التنظيم والتأمين والخدمات اللازمة لاستقبال المشاركين والضيوف والجمهور، بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، ومحمد بطيشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أركان حرب أحمد شعبان، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة حنان النحاس، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الله مناع الطحاوي، عميد كلية التربية الرياضية بنين، والدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتورة رشا حسن، مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، إلى جانب ممثلي مديرية أمن الشرقية وإدارة الحماية المدنية وهيئة الإسعاف، ووكلاء وزارتي الطب البيطري والشباب والرياضة، وممثلي جهاز مدينة العاشر من رمضان، ومسئولي المتابعة الميدانية والإدارات المعنية بالديوان العام، وأعضاء لجنة التحكيم المشاركين في المهرجان.

استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة يُعد أحد أبرز الأحداث الرياضية والتراثية التي تتميز بها المحافظة، لما يمثله من أهمية في تنشيط السياحة الرياضية والصحراوية، وإبراز مكانة الخيول العربية الأصيلة وبطولات أدب وجمال الخيل وألعاب الفروسية.

وأكد محافظ الشرقية ضرورة أن تشهد الدورة الثلاثون مستوى متميزًا من التنظيم والإعداد، بما يعكس عراقة المحافظة وأصالة تراثها، ويواكب تاريخ المهرجان الممتد على مدار 30 عامًا من التميز والنجاح، مشددًا على أهمية الالتزام بمعايير الشفافية والمصداقية في جميع مراحل التنظيم، وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لخروج الفعاليات بالصورة اللائقة بمكانة الشرقية.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بتنظيم المهرجان، بمشاركة نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبي الخيول العربية الأصيلة ونادي الشرطة الرياضي، مع سرعة الانتهاء من تجهيز أرض المهرجان ومنطقة العرض، وتهيئتهما لاستقبال الخيول المشاركة والمدربين وأصحاب المزارع والضيوف والجمهور، مؤكداً أهمية تحديد مسئوليات كل جهة بوضوح، والتأكد من جاهزية مواقع الفعاليات ومختلف الخدمات اللوجستية، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة المشاركين والزائرين طوال أيام المهرجان.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رشا حسن، مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، آخر مستجدات التجهيزات الجارية لاستقبال الخيول المشاركة وتنظيم الفعاليات، موضحةً أنه يجري العمل على الانتهاء من تجهيز المنصة الرئيسية، ومنصة استقبال ضيوف المهرجان، ومنصة أصحاب الخيول، ومنصة المشاركين في بطولات أدب وجمال الخيل.

وقالت مديرة الهيئة إنه تم الانتهاء من تجهيز بوكسات إيواء جديدة للخيول بتصميم متميز، إلى جانب تجهيز العيادة البيطرية لتوقيع الكشف الطبي الوقائي على الخيول المشاركة، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم من خلال لجنة بيطرية مختصة، بما يضمن سلامة الخيول قبل إيوائها ومشاركتها في المنافسات، لافتة إلى أنه تم تخصيص أماكن لاستضافة أصحاب الخيول المشاركين، إلى جانب إعداد ركن خاص بالمستشفى البيطري العسكري لعرض أحدث الأنظمة والتقنيات المستخدمة في رعاية الخيول.

وأوضحت مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية أنه جار الانتهاء من إقامة معرض للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، يتضمن منتجات البردي والعرائس الخشبية والأعمال اليدوية والفنون التشكيلية، بمشاركة مؤسسة الفن والحياة وجامعة الزقازيق وممثلي 20 محافظة، إلى جانب مشاركة الجهات المعنية بالطب البيطري، لعرض المنتجات المرتبطة بالخيول والتراث.

وأضافت مديرة الهيئة أنه في إطار التوسع في توظيف الوسائل الرقمية لخدمة الجمهور، تمت إتاحة رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على طاولات الجمهور، لإتاحة متابعة البث المباشر لفعاليات المهرجان عبر التطبيق الرسمي لمحافظة الشرقية، وكذلك عبر الصفحة الرسمية للمحافظة بالتنسيق مع المركز الإعلامي للمحافظة.

كما أشارت مديرة الهيئة إلى أنه تم إعداد الملصق الدعائي الرسمي للمهرجان وعدد من الفيديوهات الترويجية، ونشرها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية وصفحة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، فضلًا عن عرض المواد الدعائية على شاشات العرض بالشوارع؛ لتعريف المواطنين بالحدث والترويج لفعالياته.

واستعرضت مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية البرنامج المقرر لفعاليات المهرجان، موضحةً أن فعاليات بطولة جمال الخيل ستبدأ يوم الأربعاء في تمام الساعة 6.30 مساءً بفئات المهرات والفراسات، ويوم الخميس يبدأ في تمام الساعة 3 مساءً بفئات الأمهار والطلائق، وإعلان المراكز الثلاث الفائزة بالبطولات الست للفئات “مهرات سنة – مهرات – فراسات – أمهار سنة – أمهار – طلائق”، واليوم الثالث يبدأ في تمام الساعة 3 مساءً لفعاليات أدب الخيل وذلك طبقا للترتيب.

وذكرت أنه في إطار تعزيز الشفافية والمصداقية، أُجريت القرعة العلنية للخيول المشاركة في بطولة أدب الخيل، أمس، وتم إعلان نتائجها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة من خلال البث المباشر.

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ الشرقية على ضرورة توفير سيارات الحماية المدنية والإسعاف داخل أرض المهرجان، وتأمين مداخل ومخارج موقع الفعاليات، والتأكد من سلامة بوكسات إيواء الخيول، وجاهزية شبكات الكهرباء ومصادر المياه، بالتنسيق مع جهاز مدينة العاشر من رمضان، مع المتابعة المستمرة لجميع التجهيزات حتى موعد انطلاق المهرجان.

هذا وقد أكد محافظ الشرقية أهمية تكثيف أعمال الدعاية والإعلان من خلال تعليق اللافتات الدعائية بالشوارع، والاستفادة من شاشات العرض في الترويج للفعاليات، مع التنسيق الكامل مع الإعلاميين والصحفيين والقنوات التليفزيونية الناقلة من خلال المركز الإعلامي للمحافظة؛ لضمان التغطية الإعلامية المتميزة للمهرجان، وإبراز ما تشهده المحافظة من استعدادات لتنظيم هذا الحدث الرياضي والتراثي البارز.

وشددت المحافظ على ضرورة أن “نعمل بروح الفريق الواحد لضمان خروج الدورة الثلاثين لمهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة بصورة مشرفة، تعكس مكانة المحافظة وتاريخها العريق في رعاية الخيول العربية الأصيلة والاحتفاء بتراث الفروسية”.

الشرقية محافظ الشرقية مهرجان الشرقية مهرجان الشرقية للخيول العربية بالعاشر من رمضان

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