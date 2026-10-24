أوقاف الشرقية.. افتتاح 3 مساجد بتكلفة 17 مليون جنيه بقرى الحسينية وفاقوس وكفر صقر

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما بعمارة بيوت الله"عز وجل" بأعتبارها منارات للعبادة ونشر القيم الدينية والأخلاقية، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف في إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد المساجد على مستوى الجمهورية ومن بينها محافظة الشرقية بما يسهم في ترسيخ الفكر الوسطي المعتدل وبناء الإنسان.

وأوضح محافظ الشرقية أن إفتتاح هذه المساجد يعكس حرص الدولة على توفير بيئة إيمانية حضارية تليق بالمصلين، مؤكدا دعم المحافظة الكامل لكافة الجهود التي تستهدف خدمة بيوت الله ونشر صحيح الدين.

ومن جانبه أضاف الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن المديرية أفتتحت أمس (٣) مساجد بعد الإنتهاء من أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد والصيانة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف للتوسع في عمارة بيوت الله – عز وجل – ورفع كفاءتها بتكلفة إجمالية بلغت 17 مليون جنيه بالمحافظة وجاء إحلال وتجديد مسجد محيي الدين غريب بقرية ٧ بحر البقر مركز الحسينية بتكلفة ٦مليون وإحلال وتجديد مسجد الرحمن بالبساينة بقرية دوامة بمركز فاقوس بتكلفة ٦ مليون وصيانة وترميم مسجد حماد سالم بقرية الحوامدة بمركز كفر صقر بتكلفة ٥ مليون.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أستمرار جهود المديرية في إفتتاح المزيد من المساجد ، تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف، وبما يسهم في خدمة الدعوة ونشر القيم الدينية والأخلاقية، وتعزيز دور المسجد في بناء المجتمع.