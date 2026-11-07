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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يعيد افتتاح المقر التاريخي للسفارة المصرية في ليبيا

وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي
وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي
فرناس حفظي

قام الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بحضور الطاهر الباعور، المكلّف بتسيير شئون وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا، بإعادة افتتاح المقر التاريخي للسفارة المصرية في طرابلس.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن عبد العاطى أشار خلال الاحتفال لما يحمله إعادة افتتاح مقر السفارة المصرية التاريخي في طرابلس من دلالة تاريخية ودبلوماسية، منوهاً لأن مواصلة استخدامه كمقر للسفارة المصرية يمنح تاريخه امتداداً حياً، يجمع بين أصالة المكان ومتطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل، وبشرى لاستئناف أداء رسالته كأحد جسور التعاون والتنسيق المتواصلين بين الدولتين الشقيقتين.

وقال الوزير إن هذا المبنى التاريخي يمثل جزءا لا ينفصل عن ذاكرة مدينة طرابلس بما تتمتع به من عمق تاريخي ومكانة ثقافية، فهو شاهدٍ على تاريخها السياسي والدبلوماسي، كما تلتقي قيمته التاريخية مع ما تحمله العلاقات المصرية - الليبية من أواصر إنسانية وثقافية راسخة. 

وأوضح أن المباني التاريخية لا تحفظ ملامح الماضي فحسب، بل تستحضر أيضاً ما شهدته من أحداث، وما احتضنته من لقاءات، فضلاً عما تمنحه للأجيال المتعاقبة من فرصة للتعرف على محطات من تاريخ بلادها، وعلاقاتها بالعالم.

كما أعرب وزير الخارجية عن الشكر والتقدير للدعم الذي قدمته الدولة الليبية واجهزتها لإتمام أعمال صيانة وتجديد المبنى، منوهاً لان العلاقات بين مصر وليبيا هي علاقات تاريخية وأخوية، لطالما استندت إلى روابط الجوار المباشر، والتشابكات الاجتماعية والثقافية، ووشائج الأخوة والمصاهرة، والمصالح المشتركة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور ليبيا المقر التاريخي للسفارة المصرية طرابلس السفير نادر زكي

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