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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدوي من سانت كاترين يجوب جبال ووديان جنوب سيناء بحثًا عن المياه الجوفية

صالح ابو فرحان
صالح ابو فرحان
ايمن محمد

في تجربة لافتة من قلب الطبيعة الجبلية الوعرة، يخوض صالح أبو فرحان، أحد أبناء قبيلة الجبالية بمدينة سانت كاترين، رحلة البحث عن أماكن المياه الجوفية في الجبال والوديان، مستعينًا بجهاز نحاسي يدوي، يقول إنه يساعده على الاستدلال على المواقع المحتملة لوجود المياه تحت سطح الأرض.

والتقى موقع «صدى البلد» صالح أبو فرحان، الذي أوضح أن عمليات حفر الآبار في المناطق الجبلية والوديان الصخرية تتطلب تكاليف باهظة، الأمر الذي يستلزم تحديد المواقع المحتملة لوجود المياه الجوفية قبل البدء في أعمال الحفر، لتجنب إهدار الوقت والجهد والتكاليف.


وأضاف أبو فرحان أنه بدأ استخدام جهاز نحاسي يدوي، يعتمد، بحسب وصفه، على حركة أجزائه عند الاقتراب من المواقع التي يُعتقد بوجود مياه جوفية بها، مشيرًا إلى أن الطبيعة الجغرافية لسانت كاترين، بما تضمه من جبال صخرية شاهقة ووديان وعرة، تجعل مهمة البحث عن مصادر المياه تحديًا كبيرًا.


وأوضح أنه يمتلك حاليًا جهازًا حديثًا أكثر حساسية، يستخدمه في أعمال استكشاف المواقع المحتملة للمياه الجوفية، لافتًا إلى أنه يجوب الوديان والمناطق الجبلية بمختلف مدن جنوب سيناء، بحثًا عن مصادر المياه التي يمكن الاستفادة منها في أغراض الشرب والزراعة.


وتكتسب عمليات البحث عن المياه الجوفية أهمية خاصة في جنوب سيناء، نظرًا لطبيعتها الصحراوية والجبلية، واحتياج التجمعات البدوية إلى مصادر مياه مستدامة تدعم حياة السكان والأنشطة.
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جنوب سيناء استكشاف الابار جهاز نحاسي سانت كاترين

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