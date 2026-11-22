عبر الشيخ عبد الفتاح أبو زهرة عن فرحته بفوزة في مسابقة القرآن الكريم بدولة قطر قائلا:"الحمد لله على توفيق ربنا ليا، دعوات أمى سر تفوقى وشكرا لمشايخي ولكل من علمنى "..

وأعلن الشيخ عبد الفتاح أبو زهرة الفائز بمسابقة القرآن الكريم بدولة قطر الشقيقة عن فرحته وسعادته بفوزه بالمركز الأول لافتا بقوله "بشكر أهل مصر علي دعهم والفوز نعمه الحمد لله".

وأشار القارئ أبوزهرة حال تقبيله يد أمه بقوله "المسابقة كانت صعبه والحمد لله دعوات أمي سر تفوقي وكلي وفاء لأبويا وكل المشايخ اللي دعموني وحمل لواء أيات القرآن الكريم في قلبي نورا".

رساله شكر لأهل بلده

وكانت عزبة السرايا التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية شهدت خلال الساعات الأخيرة استمرار حالة من الفرحة والسعادة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع فوز الشيخ عبد الفتاح أبوزهرة عقب فوزه بلقب «أول الأوائل» في المسابقة الدولية للقرآن الكريم بقطر .

تحرك شعبي عاجل



وحرص أهالي العزبة علي الاحتشاد أمام أبواب منزل الشيخ المبتهل لتقديم التهاني والتبريكات والتأكيد على أواصر السعادة والفرحة بينهم عقب تكريمه ثلاث مرات في عهد الرئيسان مبارك والسيسي ودولة قطور بحصوله علي جائزة قدرها مليون ريال قطري .

تهنئة محافظ الغربية

من ناحية أخري تقدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بخالص التهنئة إلى الشيخ عبد الفتاح عبد الحميد أبو زهرة، ابن عزبة السراية الكبرى بمركز قطور، بمناسبة فوزه بلقب النسخة الثالثة من مسابقة «أول الأوائل»، الفرع الدولي لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم، التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، متوجًا بالمركز الأول في واحدة من أبرز المسابقات القرآنية الدولية.

فوز مصر تاريخي

وأكد محافظ الغربية أن هذا الفوز المشرف يمثل مصدر فخر واعتزاز لأبناء المحافظة، ويعكس ما تمتلكه مصر من نماذج قرآنية وعلمية متميزة قادرة على تحقيق الريادة في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن أبناء الغربية يواصلون تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، بما يعكس تميز الإنسان المصري واعتزازه بهويته وقيمه الأصيلة.

رحله في علوم القرآن الكريم

وتعود رحلة الشيخ عبد الفتاح أبو زهرة مع القرآن الكريم إلى سنوات طفولته الأولى، حيث بدأ حفظ كتاب الله في كُتّاب قريته وهو في الثالثة من عمره، وأتم حفظ القرآن الكريم كاملًا في السابعة، قبل أن يواصل دراسته المتخصصة في القراءات وعلوم القرآن، ويتخرج في كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وكان الأول على دفعته.

نشأة حياته الريفية

ويُعد الشيخ عبد الفتاح أبو زهرة أحد النماذج العلمية المتميزة في خدمة كتاب الله، حيث يشغل عضوية لجنة مراجعة طباعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وسبق له الفوز بالمركز الأول في فرع القراءات القرآنية بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، كما حظي بتكريم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي، ليضاف هذا التتويج الدولي الجديد إلى سجل إنجازاته المشرفة.

احتفال شعبي

واختتم محافظ الغربية تهنئته بالدعاء إلى الله أن يبارك في علمه وعمله، وأن يوفقه لمواصلة مسيرته في خدمة القرآن الكريم وعلومه، وتحقيق المزيد من النجاحات التي ترفع اسم مصر ومحافظة الغربية في مختلف المحافل الدولية.