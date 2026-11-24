قال زياد سنكري، الكاتب والباحث السياسي، إن الهجمات السيبرانية المحتملة التي تحقق الولايات المتحدة في صلتها بإيران، واستهدفت ما يصل إلى 50 ناقلة نفط، تعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها طهران، وتمثل رسالة إلى الجانب الأمريكي بأن إيران لا تزال تمتلك أوراق ضغط متعددة يمكن استخدامها لزيادة تكلفة المواجهة على واشنطن وإرباك حساباتها في المنطقة.

وأوضح سنكري، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن انتقال المواجهة من الأساليب التقليدية إلى الهجمات السيبرانية يشير إلى مستوى جديد من التصعيد بين الطرفين، لافتًا إلى أن هذه التحركات تحمل دلالات تتعلق بقدرة إيران على تعطيل بعض الخطط الأمريكية والإضرار بالمصالح الأمريكية في المنطقة.

وقال الباحث السياسي إن تداعيات التوتر لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تمتد إلى حركة التجارة البحرية وتكاليف التأمين، موضحًا أن أحد التقارير أشار إلى ارتفاع تكلفة التأمين على ناقلات النفط من 54 ألف دولار إلى 64 مليون دولار، وهو ما يعكس حجم الضغوط المحتملة على قطاع النقل البحري وسلاسل الإمداد.

وأضاف أن الأزمة الحالية تمثل مأزقًا للطرفين، إذ تتحمل إيران كلفة اقتصادية كبيرة، بينما تواجه البحرية الأمريكية تحديات مرتبطة باستمرار وجود عسكري ضخم والحصار لفترة طويلة، متسائلًا عن قدرة الولايات المتحدة على مواصلة هذا الانتشار العسكري.

ولفت سنكري إلى أن التحركات الدبلوماسية القطرية تمثل أحد المسارات الممكنة لاحتواء الأزمة، مشيرًا إلى خبرة الدوحة في التدخل لتهدئة التوترات وفتح مسارات للتفاوض.

وفيما يتعلق بتصريحات رئيس البرلمان الإيراني بشأن وجود سبل لكسر الحصار الأمريكي، رأى سنكري أن طهران قد لا تمتلك القدرة على إنهاء الحصار، لكنها تستطيع زيادة الضغوط على القوات الأمريكية، بما قد يسهم في تشكيل رأي عام أمريكي معارض لاستمرار المواجهة.

وحذر الباحث السياسي من أن استخدام إيران أوراق الضغط العسكرية قد يفتح الباب أمام مواجهة مباشرة جديدة، موضحًا أن طهران قد ترى في استنزاف القدرات الأمريكية وسيلة لدفع الإدارة الأمريكية إلى مراجعة مواقفها.