تعد صينية البطاطس بالفراخ والبصل من الأكلات المصرية الشهيرة التي تحظى بإقبال كبير على مائدة الغداء، فهي تجمع بين المذاق الشهي وسهولة التحضير، كما تتميز بمكوناتها البسيطة والمتوفرة في معظم المنازل، ويمكن تقديمها بجانب الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية.

مكونات صينية البطاطس بالفراخ والبصل

فرخة مقطعة إلى 4 أو 8 قطع.

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم.

3 بصلات كبيرة مقطعة شرائح.

2 حبة طماطم مقطعة شرائح.

ثمرة فلفل أخضر.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

كوب ونصف من الشوربة أو الماء الساخن.

ملعقتان من الزيت أو السمنة.

ملح وفلفل أسود.

بهارات فراخ.

بابريكا.

رشة كركم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ والبصل

قشري البطاطس وقطعيها إلى حلقات متوسطة الحجم، ثم قطعي البصل والطماطم والفلفل إلى شرائح. في وعاء عميق، ضعي البصل وأضيفي الملح والفلفل الأسود والبابريكا وبهارات الفراخ والكركم والثوم والصلصة والزيت. قلبي المكونات جيدًا حتى يتشرب البصل التوابل والصلصة. أضيفي البطاطس والطماطم والفلفل وقلبي الخليط حتى تتوزع التتبيلة على جميع المكونات. ادهني صينية الفرن بالقليل من الزيت، ثم رصي خليط البطاطس والبصل والخضروات، وضعي قطع الفراخ فوقها. أضيفي الشوربة الساخنة حتى تصل إلى قاع الصينية وتغطي جزءًا من البطاطس. غطي الصينية بورق الفويل وأدخليها فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 200 مئوية.

مدة تسوية صينية البطاطس بالفراخ

تحتاج الصينية إلى نحو 45 إلى 60 دقيقة في الفرن وهي مغطاة، وقد تختلف المدة حسب حجم قطع الفراخ وسمك البطاطس.

بعد التأكد من نضج الفراخ والبطاطس، أزيلي ورق الفويل وشغلي الشواية لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى يتحمر وجه الفراخ ويكتسب لونًا ذهبيًا شهيًا.

سر نجاح صينية البطاطس بالفراخ

للحصول على مذاق غني، يفضل فرك البصل بالتوابل والصلصة قبل إضافته إلى البطاطس، حتى يخرج عصارته ويتداخل مع باقي المكونات أثناء التسوية، كما أن إضافة الشوربة بدلًا من الماء تمنح الصينية نكهة مميزة، وتساعد على الحصول على صوص غني تتشربه البطاطس.