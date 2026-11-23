يحتاج الجسم إلى شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على وظائف أعضائه المختلفة، ولا تقتصر أهمية الترطيب على الكلى والجهاز الهضمي فقط، بل تمتد إلى الجهاز التنفسي والرئتين، إذ يساعد الماء في الحفاظ على رطوبة الأغشية المخاطية وتوازن الإفرازات التي تحمي الممرات الهوائية.

وقد يؤدي عدم شرب كمية كافية من الماء إلى الإصابة بالجفاف، وهو ما قد يؤثر بصورة غير مباشرة في كفاءة آليات حماية الجهاز التنفسي، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات تنفسية أو يتعرضون للهواء الجاف.

ماذا يحدث للرئة عند شرب الماء بكميات قليلة؟

1- زيادة لزوجة المخاط في الممرات الهوائية

يساعد الترطيب الجيد في الحفاظ على قوام الإفرازات المخاطية، بينما قد يؤدي الجفاف إلى زيادة لزوجتها، ما يجعل التخلص منها أكثر صعوبة.

2- صعوبة تنظيف الشعب الهوائية

تعتمد الرئة على الأهداب الدقيقة الموجودة في الممرات الهوائية لتحريك المخاط والشوائب إلى الخارج، وقد تؤثر قلة الترطيب في كفاءة هذه الآلية.

3- زيادة الشعور بجفاف الحلق

قد يؤدي نقص السوائل إلى جفاف الأغشية المخاطية في الفم والحلق، وهو ما يسبب الشعور بالتهيج وعدم الراحة، خاصة عند الاستيقاظ صباحًا.

4- زيادة صعوبة التعامل مع البلغم

قد يصبح البلغم أكثر كثافة عند الإصابة بالجفاف، ما يجعل إخراجه أكثر صعوبة، خصوصًا أثناء نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي.

5- التأثير في قدرة الجسم على مقاومة العدوى

يساعد الترطيب في الحفاظ على سلامة الأغشية المخاطية، التي تمثل أحد خطوط الدفاع الأولى ضد الميكروبات، لكن قلة شرب الماء لا تعني بالضرورة حدوث عدوى أو التهاب رئوي.

ما العلامات التي تشير إلى عدم حصول الجسم على كمية كافية من الماء؟

هناك مجموعة من العلامات التي قد تكشف الإصابة بالجفاف، أبرزها:

الشعور بالعطش وجفاف الفم.

تحول لون البول إلى الأصفر الداكن.

قلة عدد مرات التبول.

الصداع والشعور بالإرهاق.

الدوخة والهبوط.

جفاف الجلد.

كيف تحافظ على صحة الرئتين بالترطيب الجيد؟

شرب الماء بانتظام على مدار اليوم.

زيادة السوائل عند ارتفاع درجات الحرارة أو ممارسة النشاط البدني.

تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء.

عدم انتظار الشعور بالعطش الشديد لشرب الماء.

الاهتمام بترطيب الجسم عند الإصابة بنزلات البرد، ما لم توجد تعليمات طبية بتقييد السوائل.

لا يؤدي شرب كميات قليلة من الماء مباشرة إلى تلف الرئة، لكنه قد يسبب الجفاف ويؤثر في ترطيب الممرات الهوائية والتخلص من المخاط، لذلك يظل الحفاظ على الترطيب الكافي من العادات المهمة لصحة الجهاز التنفسي.

المصدرmayo clinic