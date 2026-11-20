ارتفع الدولار الكندي بشكل طفيف أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات صباح الجمعة، لكنه ظل بالقرب من أدنى مستوياته في 19 شهرا، في وقت يوازن فيه المستثمرون بين استمرار قوة الدولار الأميركي وترقب بيانات اقتصادية محلية قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة لدى بنك كندا.

وارتفع الدولار الكندي إلى نحو 1.4316 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 7:50 صباحا بتوقيت شرق أمربكا، ما يعادل 69.85 سنت أمريكي، بعد أن أغلق زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي قرب مستوى 1.4332 في الجلسة السابقة.

ورغم هذا التحسن المحدود، لا يزال الدولار الكندي يواجه ضغوطا في ظل تفضيل المستثمرين العملة الأمريكية مع تصاعد العزوف عن المخاطرة وتزايد التوقعات بإمكانية استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية. كما أسهمت المخاوف المرتبطة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي في موجة بيع أوسع بالأسواق المالية، ما عزز الطلب على الأصول الآمنة.

في المقابل، قدمت أسعار النفط دعما محدودا للعملة الكندية. فبعد مكاسب سجلها الخام الخميس بفعل مخاوف من اضطرابات محتملة في حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، تراجعت الأسعار بشكل ملحوظ مقارنة بالذروة التي بلغتها في أكتوبر، ما حد من استفادة الدولار الكندي من أحد أهم صادرات البلاد.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مبيعات التجزئة الكندية لشهر سبتمبر. وتشير التوقعات إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 0.7% على أساس شهري، بعد زيادة بلغت 1.2% في أغسطس. وقد تعزز قراءة أقوى من المتوقع الرهانات على إبقاء بنك كندا على موقف نقدي متشدد، بينما قد تؤدي البيانات الضعيفة إلى تخفيف الضغوط الداعية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.