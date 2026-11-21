كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة مركبة "تروسيكل" ملكه حال توقفها أمام المنزل محل سكنه بالغربية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/الجارى تبلغ لمركز شرطة طنطا من شقيق القائم على النشر (سائق - مقيم بدائرة المركز) بإكتشافه سرقة مركبة "التروسيكل" ملكه حال توقفها أمام المنزل محل سكنه.





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة قطور) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وكذا سرقة سرقة دراجة نارية أخرى ، وأقر بإعطاء والده (عاطل "له معلومات جنائية") المسروقات للتصرف فيهم بالبيع "أمكن ضبطه" ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





